Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20-21 septembrie 2025. Dr. Mercola despre sănătatea noastră

20,21 septembrie

Pe 20 septembrie s-au născut Sophia Loren, Upton Sinclair, Sir James Dewar, Fernando Rey, Theodor Neagu, Petre Got, Taşcu Gheorghiu, Victor-Viorel Ponta iar pe 21 septembrie s-au născut H. G. Wells, Stephen King, Leonard Cohen, Larry Hagman, Marius Popp, Păuniţa Ionescu, Iosif Sârbu, Valeriu Sterian, George Crin Laurenţiu Antonescu.

Pe 20 septembrie sunt Sfinţii: Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei doi fii, Agapie şi Teopist, iar pe 21 septembrie sunt Sfinţii: Codrat şi Proorocul Iona. Nimic în „Kalendar”.

20 septembrie este şi ziua de naştere a oraşului Bucureşti, cetatea Bucureştilor fiind pomenită într-un hrisov domnesc al lui Vlad Ţepeş ca fiind reşedinţă domnească. Documentul, redactat în slavonă, poartă data de 20 septembrie 1459.

V-am mai spus şi altă dată, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, că primesc, aproape zilnic, newsletter-urile editate sub numele Dr. Mercola şi Dr. Becker. Dr. Mercola se referă la medicina umană, iar Dr. Becker dă sfaturi pentru animăluţele noastre, prietenii cu botişoare și blănițe. În ultimul timp Dr. Becker nu mai mi-a trimis textele despre animăluțe. Trece timpul, trece...

Un articol al Dr. Mercola mi-a atras atenţia. Este vorba despre ceva foarte important care ne ocupă o mare parte, poate o treime din viaţa noastră: somnul!

Pe scurt Dr. Mercola sintetizează cercetările şi studiile mai multor savanţi. O calitate slabă a somnului duce la o mulţime de disfuncţii ale creierului, dintre care cea mai „blândă” este Alzheimer.

Vinovate de acest „brain damage” sunt regimul de viaţă modern, lumina artificială, alimentaţia nesănătoasă, ieşirea din ciclurile naturale zi-noapte!

De câte ori nu v-aţi trezit obosiţi, fără niciun chef de viaţă! De câte ori nu puteţi adormi, aveţi „insomnii”!

Iată, pe scurt, soluţia, sfaturile Dr. Mercola, adaptate după experienţa mea:

Evitaţi să vă uitaţi la tv, sau să folsiţi computerul, după ce se înserează, sau măcar cu o oră înainte să vă culcaţi. Receptoarele tv şi monitoarele PC emit lumină albastră similară cu cea a zilei. Acest lucru păcăleşte senzorii creierului, care cred că este încă zi şi opreşte producţia, atât de necesară creierului, de melatonină. Dormiţi, dacă este posibil, în întuneric total. Evitaţi toate beculeţele de semnalizare şi luminiţele de veghe din camera unde dormiţi. Dr. Mercola spune că o mască pentru ochi este indicată. Eu nu am putut niciodată să pun pe mine o asemenea oroare. Nici nu pot să dorm în întuneric total, o să am parte destul mai târziu! Pe de altă parte am o anumită vârstă şi ca orice boier cu prostată, gută şi diabet mă trezesc de vreo două ori pe noapte. În intuneric total, nu credeţi că mi-aş rupe câteva oase sau aş folosi ca papuci una dintre cățelușe? Ţineţi temperatura în camera de dormit la 21-22 grade Celsius. Nu ar trebui să fie greu pentru cei care au sisteme adevărate de climă. Un dormitor prea cald sau prea rece împiedică corpul uman să ajungă la temperatura propice unui somn profund, reconfortant. Fă un duş fierbinte cu 30 de minute înainte să te culci. Când ieşi de la duş sau de la o baie fierbinte într-o cameră de dormit cu 21 de grade Celsius, temperatura corpului tău scade dramatic, căldură părăseşte corpul, instalându-se o stare de moţăială propoice somnului de calitate. O chestie mai sofisticată este să cauţi câmpurile electromagnetice din dormitor şi să aşezi patul în aşa fel ca să le eviţi. Există în comerţ contoare Gauss, au fost şi la „Lidl”. Dar, în orice caz, este absolut necesar să pui telefonul mobil, alte dispozitive gen ceas electronic deşteptător, la cel puţin câţiva metri de tine. Cel mai bine este ca orice dispozitiv electromagnetic să fie într-o cameră alăturată, cu un perete cu beton armnat, adică un ecran de tip cuşcă Faraday. Nu se permite să dormi în aceiaşi cameră cu setul tv, sau alte aparate care recepţioneză sau transmit unde elctromagnetice, nici dacă sunt complet închise şi scoase din priză! Nu mai luaţi pilule de dormit! Nici nu ştiţi ce periculoase sunt. Totul se rezolvă cu un pahar de lapte cald, la care domnii pot adăuga o măsură generoasă din băutura acea numită în anii războiului rece, ”apă de ploșnițe”! Adaptaţi lungimea somnului cu vârsta şi bolile pe care le aveţi! Găsiţi poziţia potrivită de somn, ca să nu sforăiţi, sau să faceţi apnee! Folosiţi o poveste, o imagine uniformă, plăcută, relaxantă la care să vă gândiţi de fiecare dată când îl chemaţi pe Morfeu. Aici este o întreagă filozofie dar este evident că fiecare trebuie să ştie că au murit mii de oameni pentru a obţine legi care stipulau opt ore de muncă, opt ore de timp liber, OPT ORE DE SOMN! Minimum! Şi nu lăsaţi să treacă ora zece, de foarte multe ori, ca să mergeţi în pat. Ce faceţi acolo, este treaba domniilor voastre!

Mâine, 22 septembrie, este echinocțiul de toamnă dar și un examen major pentru președenția și diplomația nostră. Franța, în fruntea unui masiv grup de țări musulmane, dorește ca ONU să recunoască Palestina, un stat imaginar. Dacă se pune la vot, probabil că asta este procedura, România ar fi bine să se abțină, sau ambasadorul nostru la ONU să nu fie prezent la vot. Să nu ziceți că nu v-am spus!

O să vă mai spun că mâine este o altă zi...

BERBEC În acest weekend trebuie să fii mai flexibil şi gata de compromisuri. Este o perioadă ceva mai densă, cu situaţii care aşteaptă rezolvarea numai de la tine, mai ales în problemele domestice!

Sambata este o zi placuta care se termina intr-o petrecere sau la o onomastica a unui nativ din Fecioară.

Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp ! Asa timpul trece repede, confiscat de grijile cotidiene!

TAUR Etalezi o creativitate ieşită din comun, nişte planuri de weekend interesante. Mare atenţie să nu-ţi depăşeşti condiţia, să risipeşti inutil resurse şi bani, care îţi trebuie pentru toamnă!

Sambată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă - sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme.

Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, in orice caz muncind din greu la un proiect – probabil că este ziua de naştere a vreunui prieten din Fecioară.

GEMENI Drumul de o sută de leghe începe cu un pas! Ai dificultăţi de acomodare. La vreme şi la vremuri. Te simţiţi singur. Trece, nu e grav! În acest weekend încercă să te odihneşti, să te relaxezi!

Buni de gură, energici şi ironici au în acest weekend mai multe ocazii să iasă în evidenţă. Totuşi o bună parte din Gemeni trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familie. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Weekendul acesta trezeşte o bruscă dorinţă de excursii şi călătorii. Venus face aspecte favorabile cu zodia.

Foloseşte duminica ca să-ţi lămureşti problemele de amor sau să începi alte cuceriri. Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa este plină de farmec.

RAC Poţi să progresezi şi să rezolvi eficient problemele, dacă încetezi să te mai compari cu alţii. Fiecare este unic şi nimeni nu este perfect! În weekend vorbeşte la subiect, fără să faci comparaţii!

Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, favorabilă, ai mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni.

În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminica. Poti sa intalnesti o persoană deosebită şi întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Ambianţa pare plăcută şi liniştită în acest weekend. Mobilul nu sună! Atenţie, e o capcană, când în jungla de beton este linişte, înseamnă că cineva stă la pândă. Chiar şi Leii sunt vânaţi!

Sâmbătă nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui sa-i ceri ajutorul. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta – aşa, pur ideatic. Ceva mocnea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie nu. Acum nu mai ai de facut decât să-ţi salvezi imaginea publică, cum se zice!

Duminică este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita un mic, dar bine organizat, conflict personal sentimental.

FECIOARA Eşti în fază cu sentimentele, emoţiile şi trăirile tale. Toţi senzorii tăi ilogici arată că te-ai băgat într-o belea sentimentală! Ai nevoie de o perspectivă obiectivă, să rezolvi onorabil.

Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Fecioară este în creştere – în special sâmbătă.

Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi - vă vei simţi foarte bine in compania lor! Un weekend obositoar, dar foarte plăcut, până la urmă. Seară de duminică deosebită în compania celor dragi.

BALANŢA Cu puţină atenţie poţi face în acest weekend descoperiri interesente în ceea ce priveşte legăturile stabilite între cei din jurul, afinităţile selective. Nu eşti mare psiholog, dar ai noroc!

Sâmbătă, este un bun prilej pentru nativii şi nativele din Balanţă să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul, nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos.

Duminică perioada îţi este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii amoroase.

SCORPION În weekend ai un simţ al umorului mai ascuţit... în coadă! Nu trebuie să ironizezi persoanele din jurul tău mai sărace cu duhul, pentru că, nu-i frumos şi nici nu este avantajat de stele!

Norocul este în acest weekend prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole fără să faci nici un efort. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial.

Duminică, până la urmă timpul te favorizează. Un weekend bun în toate, mai puţin la bani. Nu trebuie sa faci cheltuieli importante.

SĂGETĂTOR Ia o pauză, relaxează-te, în acest weekend! Nu te lăsa zdrobit de activitatea ta cotidiană. Evită să faci o obsesie din problemele greu de rezolvat. Toate la timpul lor, spune înţeleptul!

O mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbată. Nu te lăsa copleşit de rutina, caută noi distraţii, petrece timpul cu ceva nou în acest weekend şi caută noi prietenii.

Duminică, atenţie la regimul alimentar şi la oboseală. Dacă poţi să te odihneşti mai mult nu ar fi deloc rău!

CAPRICORN Totul pare favorabil, cel puţin în acest weekend! Pluton, planeta plutocraţilor, a celor avuţi şi puternici, te favorizează încă mult timp! Dar fă efort, nimeni nu-ţi bagă în traistă!

Sâmbătă primeşti o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau ai o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp.

Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar.

VĂRSĂTOR Foarte bune perspective. Un drum profitabil, poate o relaţie care te motivează. Ai un optimism molipsitor. Cei din jurul tău te aprobă şi te urmează. Un weekend, pe total, plăcut şi calm!

Sâmbătă trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti.

Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere de zi de naştere.

PEŞTI Foloseşte cu abilitate favorurile stelelor, ocupându-te în acest weekend de pregătirile de toamnă-iarnă! Rezultate de excepţie în întrecerea socialistă la castraveţi, zacuscă şi gogoşari!

Weekendul este favorabil lucrurilor importante. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, însă, pentru că oamenii de succes nu sunt obosiţi! Nu par că sunt obosiţi.

Duminică nu ai frică, pastreaza speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual!