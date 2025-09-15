Sport Superliga. Petrolul Ploiești - Dinamo, ora 21.00. Meciul care poate lăsa una dintre echipe fără antrenor







Update: 20.04. Unirea Slobozia a dat lovitura pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 2-0. Oaspeții au deschis scorul prin Aflana (41) și și-au dublat avantajul datorită lui Renato Espinoza în minutul 88.

Superliga. Petrolul Ploiești și Dinamo se întâlnesc azi, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) în ultima partidă a etapei a 9-a. Un joc ce poate duce la demiterea lui Liviu Ciobotariu. Antrenorul gazdelor trăiește periculos, pentru că echipa sa e la retrogradare. „Lupii” au adunat doar 6 puncte și ocupă locul al 8-lea în ierarhie.

De partea cealaltă, echipa din Ștefan cel Mare se află pe poziția a 5-a, cu 15 puncte.

Gazdele nu au câștigat, în acest sezon, nicunul dintre cele trei meciuri disputate la Ploiești, În schimb, dinamoviștii s-au impus în ambele confruntări pe care le-au jucat în deplasare.

Petrolul (4-2-3-1): Bălbărău - Ricardinho, Papp, Prce, Sălceanu - Doukansy, Dongmo - Tolea, Jyry, Grozav - Chică-Roșă Rezerve: Krell, Ludewig, Guilherme, Doumtsios, Paraschiv, Boțogan, Roche, Baiano, Dumitrache, Mateiu, B. Marian, D. Radu Absenți: - Antrenor Liviu Ciobotariu

Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Kyriakou, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi Rezerve: Roșca, Milanov, Al. Pop, Tabuncic, Bărbulescu, Perica, Caragea, Licsandru, Soro Absenți: Mazilu (în urmă cu pregătirea), Mărginean (nerefăcut), Cr. Mihai (accidentat) Antrenor Zeljko Kopic

Stadion „Ilie Oană” - Ploiești Arbitru Andrei Chivulete (București). Asistenți Cristian Ilinca (Craiova), Nicușor Marin (Suseni) Arbitru VAR Adrian Cojocaru (Galați). Asistent VAR Daniel Mitruți (Craiova).

Tot astăzi, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), Hermannstadt evoluează pe teren propriu cu Unirea Slobozia. Sibienii sunt pe locul 11 cu 7 puncte, ialomițenii au 11 puncte și sunt pe 9.

Hermannstadt (5-3-2): Cabuz - Antwi, Căpușă, I. Stoica, Selimovic, Ciubotaru - Vuc, Kujabi, Albu - Chițu, Neguț Rezerve: Muțiu, Pop, Bejan, Issah, Stancu, Oroian, Biceanu, Mihart, Batisa, Gandila, Buș, Gjorgjievski Absenți: Silviu Balaure (accidentat) Antrenor: Marius Măldărășanu

Unirea Slobozia (4-3-3): D. Rusu - Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică - V. Pop, Hamadiji, Purece - C. Bărbuț, Afalna, A. Dragu Rezerve: Gurău, Ibrian, Safranov, C. Toma, R. Deaconu, Florescu, Rotund, Said, Dulcea, Ciupercă Absent: R. Garutti (accidentat) Antrenor: Andrei Prepeliță

Stadion: Municipal (Sibiu) Arbitru: Ionuţ Coza // Asistenți: Romică Bîrdeş, Florian Vişan