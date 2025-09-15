David Popovici împlinește 21 de ani. Marea dorință a campionului pentru ziua sa

David Popovici, marele campion olimpic la 200 de metri liber și dublu medaliat cu aur la Campionatele Mondiale de la Singapore din acest an, împlinește luni, 15 septembrie, 21 de ani.

David Popovici s-a născut pe 15 septembrie 2004 în București și a început înotul la vârsta de patru ani, recomandat de un medic ortoped pentru corectarea scoliozei incipiente. La 9 ani, a intrat în programul Aqua Team București, sub îndrumarea antrenorului Adrian Rădulescu, fost înotător și doctor în performanță atletică.

Cariera sa a explodat în 2022, când a cucerit 13 medalii la patru competiții majore, dintre care 11 au fost de aur. Popovici a obținut „dubla de aur” la probele de 100 și 200 metri liber la Campionatele Mondiale de seniori, Europenele de juniori și seniori, și Mondialele de juniori, impresionând întreaga lume a natației.

Deși în 2023 nu și-a apărat titlurile mondiale, el și-a asigurat calificarea pentru Jocurile Olimpice de la Paris. În 2024, a câștigat titlurile europene la 100 și 200 metri liber, aurul la 200 metri liber la Paris și bronzul la 100 metri liber.

În 2025, la Campionatul Mondial de la Singapore, Popovici a reeditat performanța de aur la 100 și 200 metri liber și a stabilit un record european și al competiției (46.51) la 100 metri liber. Acesta a devenit singurul înotător din istorie care câștigă aur la ambele probe în două ediții consecutive ale Mondialelor.

Pe lângă performanțele sportive, David Popovici își folosește ziua de naștere pentru a sprijini copiii talentați prin programul Bursele DAR, organizat de Fundația Hope and Homes for Children. În acest an, sportivul a decis să transforme cadourile de ziua sa în sprijin direct pentru 35 de tineri artiști, sportivi de performanță și olimpici.

„De ziua mea nu vreau cadouri, vreau șanse pentru viitorii campioni. Dragoș scrie poezii și visează să înoate cu mine. Ana cântă la vioară și pian, deși nu are acasă încă o baie funcțională. Laur e campion european la karate. Ei muncesc incredibil de mult, dar au nevoie și de forța noastră. ”, a transmis Popovici.

Donațiile pentru Bursele DAR pot fi făcute în perioada 11–18 septembrie 2025, direct pe site-ul hopeandhomes.ro/David. Popovici, Ambasador Hope and Homes for Children din 2023, s-a implicat în campanii de sprijin pentru copii vulnerabili, donând echipamente personale și contribuind la construirea unor case familiale pentru tineri aflați în dificultate.