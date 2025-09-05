Monden David Popovici, viral după o partidă de pescuit. Toate glumele fanilor







David Popovici a devenit din nou subiect de discuție pe rețelele sociale, însă de această dată nu pentru performanțele sale din bazin, ci pentru o ieșire relaxantă la pescuit. Sportivul în vârstă de 20 de ani, dublu campion mondial și european, a publicat pe Instagram două fotografii în care apare alături de captura sa, iar reacțiile fanilor au fost un festival de glume.

Imaginile postate de David Popovici pe rețelele sociale au surprins momentul în care campionul român ține în brațe doi pești, un crap și un cteno, după o ieșire la pescuit alături de tatăl său. Sportivul, proaspăt medaliat cu aur la Campionatele Mondiale de la Singapore, a profitat de perioada de relaxare pentru a-și dedica timpul unei activități mai puțin obișnuite pentru el.

„Binișor pentru un începător”, a scris David în descrierea fotografiilor.

Comentariile adunate la postare au fost dominate de ironii legate de cariera sportivului. Mulți fani au făcut glume pe seama ideii că Popovici „se simte ca un pește în apă” chiar și atunci când merge la pescuit.

Printre cele mai apreciate reacții s-au numărat: „Omul l-a ajuns pe pește și l-a luat la poză”, „Pun pariu că înoți mai repede decât el!”, „L-ai făcut la 100 m?”, „Ai sărit după el și l-ai prins direct” sau „Singurul pescar care înoată mai repede decât peștele”.

În ciuda tonului relaxat al postării, David Popovici nu și-a pierdut concentrarea asupra marilor sale obiective sportive. Într-un interviu acordat după succesul de la Singapore, înotătorul a recunoscut că se bucură de micile plăceri ale vieții, însă rămâne motivat pentru viitoarele provocări.

„Vreau doar să mă bucur puțin de viață și să-mi conduc mașina rapidă pe drumuri frumoase și pitorești. Foarte bine că nu am bătut recordul mondial acum, sincer, că dacă-l făceam ar fi fost un salt prea mare. În felul ăsta am în continuare ceva pentru care să trag”, a declarat sportivul.

Mai mult, Popovici a subliniat că Jocurile Olimpice rămân în centrul atenției sale, o competiție la care visează încă din copilărie. „M-am gândit la Jocurile Olimpice în fiecare zi de când aveam 10 ani. Dar după ce am reușit acel lucru, am realizat că viața mea nu se schimbă. Important e să continui să cresc și să mă bucur de parcurs”, a mai adăugat el.