Sport S-a făcut marele transfer din fotbalul românesc. Un fotbalist de la Chelsea a ajuns la CFR Cluj







CFR Cluj a dat o mare lovitură pe piața transferurilor după ce a reușit să-l aducă în Gruia pe Kurt Zouma, fotbalist francez în vârstă de 30 de ani, potrivit anunțului făcut de oficialii echipei ardelene pe Facebook. „CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Kurt Zouma este noul jucător al echipei noastre!”, au anunțat oficialii clubului.

Fundașul central a evoluat ultima dată la Al-Orobah, echipă din liga a doua a Arabiei Saudite, sub formă de împrumut. Ajunsese aici trimis de West Ham United, clubul de care aparținea.

„ Zouma are o carieră impresionantă, cu experiență la cel mai înalt nivel. Acesta a bifat 151 de apariții pentru Chelsea, unde a câștigat de două ori titlul în Premier League, în 2015, respectiv 2017, Champions League, în 2021, Supercupa Europei, în 2021 și EFL Cup, în 2015. De asemenea, a jucat 103 meciuri pentru West Ham, formație alături de care a reușit să câștige Conference League în 2023.

În Anglia a mai jucat pentru Everton și Stoke City, iar în Franța, țara sa natală, a îmbrăcat tricoul celor de la Saint-Étienne de peste 60 de ori și a reușit să câștige Cupa Ligii Franței, în 2013! În sezonul precedent, noul nostru fundaș a evoluat în prima ligă din Arabia Saudită, la Al-Orobah”, se mai precizează în postarea publicată pe rețeaua socială.

Pentru Echipa Națională a Franței, Zouma a jucat atât de pentru reprezentativele de tineret, alături de care a câștigat Campionatul Mondial din 2013 la categoria U20, dar și pentru de echipa de seniori, unde a bifat 11 prezențe și a reușit să înscrie un gol.

Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe reușite în tricoul echipei noastre!, au mai transmis ce de la CFR Cluj, după achiziția spectaculoasă, care sună bine în teorie.