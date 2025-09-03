Sport Cel mai scump transfer din Superliga, făcut de CFR Cluj. Fundașul central a avut probleme cu justiția britanică







A evoluat pentru Saint-Étienne, Chelsea, Stoke City, Everton sau West Ham. 10 milioane de euro este cota de piață actuală a lui Kurt Zouma. Fotbalistul e deja la Cluj și pe pe cale să semneze cu CFR Cluj.

Dacă o va face va deveni cel mai valoros jucător din Superliga. Cluj.Zouma vine din poziția de jucător liber. El nu mai are contract din iulie. A evoluat sezonul trecut la formația saudită Al Orobah. Acolo era împrumutat de la West Ham United. Francezul este fundaș central, are 30 de ani, și două titluri în Premier League.

În transferul lui Kurt Zouma este implicat direct patronul CFR Cluj, Neluțu Varga. El e ajutat de Mikael Silvestre, fostul internațional francez, care a fost surprins de presa din Cluj-Napoca în tribuna oficială și care colaborează cu clubul din Gruia. Zouma a făcut deja vizita medicală și conform președintelui Cristian Balaj ar putea semna azi.

Prezența fotbalistului s-a încercat a fi ținută departe de presă, dar în cele din urmă președintele CFR Cluj a confirmat la digisport că francezul este la Cluj, după ce o parte a presei a spus că el a și semnat. Conducerea CFR Cluj înțelegând interesul pentru cel mai scump transfer din fotbalul românesc a transmis că în momentul în care fotbalistul va semna, informația va fi publică pe site-ul clubului.

Fotbalistul e din categoria superstarurilor. West Ham a plătit 35 de milioane de euro pentru Zoumape care l-a transferat de la Chelsea. Pentru West Ham, Zouma a strâns 103 partide și a cucerit trofeul Conference League în sezonul 2022/2023.Kurt Zouma a devenit viral pe când juca la West Ham. El a fost filmat lovindu-și pisica pe care o deținea de cinci ani. A fost condamnat de justiția britanică la 180 de ore de muncă în folosul comunității pentru rele tratamente aplicate pisicii sale . În clipul video, Kurt Zouma apare în momentul în care și lovește pisica cu piciorul. Pe când evolua la Chelsea, Zouma a fost protagonistul altei faze care a ținut publicul su sufletul la gură. A rămas inconștient pe teren după o minge pe portarul echipei adverse a boxat-o. Din fericire , starea sa nu a fost una gravă.