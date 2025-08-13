Sport

David Popovici este imaginea unei celebre mărci de automobile

David Popovici este imaginea unei celebre mărci de automobileDavid Popovici. Sursa foto: facebook / David Popovici
David Popovici - multiplu campion olimpic, mondial şi european la înot - a devenit primul Friend of the Brand Porsche din România. Campionul a făcut anunțul de asociere a imaginii sale de celebra marcă de automobile pe pagina sa de socializare.

Popovici, imaginea Porsche

”În apă măsor secundele. Pe șosea, măsor zămbetele”, își începe anunțul David Popovici.

”De azi, sunt oficial primul Friend of the Brand Porsche din România. Şi da… copilul din mine se bucură autentic”, a mai spus multiplul campion mondial, olimpic și european.

În calitate de „Friend of the Brand”, David Popovici va contribui la iniţiativele Porsche din sport şi din alte domenii. ”Talentul, dedicarea şi carisma sa i-au adus deja un loc proeminent în cadrul comunităţii Porsche din România”, precizează Porsche.

Popovici - pasionat de Porsche, de mic copil

David Popovici dezvăluie pasiunea sa, de mic copil, față de mașinile sport ale celebrului producător german.

”În copilărie aveam postere cu diverse modele de 911 pe pereţii din cameră, iar acum mă bucur că drumurile noastre se întâlnesc oficial. De data aceasta nu mai trebuie să privesc de la distanţă, ci sunt gata să fac parte din poveste”, a declarat Popovici.

Popovici, performanțe unice în lume

David Popovici este singurul sportiv din lume care a reuşit să câştige de două ori medalia de aur, la două ediții ale Campionatelor Mondiale (2022, 2025). A obținut această performanță atât în proba de 100 m liber, cât şi în cea de 200 m liber.

El este deţinător al recordului european la 100 m liber şi al recordului mondial la juniori la probele de 100 m liber, 200 m liber şi 100 m liber în bazin scurt. Cu timpul de 46.51 secunde, el deţine în prezent recordul Campionatului Mondial de Nataţie în proba de 100 m liber.

Popovici este şi cvadruplu campion european, cucerind câte două titluri, în 2022 şi 2024.

