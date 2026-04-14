Un fost ciclist din Spania, reținut după ce soția sa l-a denunțat pentru hărțuire și agresiune

Fostul ciclist Oscar Freire, în vârstă de 50 de ani, a fost reținut de Garda Civilă spaniolă, după ce fosta sa soție, de care este separat de la sfârșitul anului 2025, a depus o plângere împotriva lui, potrivit EFE.

Fostul ciclist, triplu campion mondial în 1999, 2001 și 2004, a primit nouă zile de arest la domiciliu pentru violență domestică, după ce luni a avut loc o audiere preliminară. De asemenea, Tribunalul de Primă Instanță din Torrelavega a emis un ordin de restricție valabil șase luni, care îi interzice orice contact cu fosta sa soție.

În declarația sa, soția fostului ciclist a descris hărțuirea, precum și abuzurile fizice și emoționale pe care susține că le-a suportat timp de mai mulți ani, afirmând că fostul soț a fost „foarte posesiv și autoritar”.

Incidentul care a determinat-o pe femeie să îl reclame pe Oscar Freire ar fi avut loc duminică, 12 aprilie, într-o biserică. Potrivit acesteia, bărbatul a abordat-o, iar între cei doi a izbucnit un conflict. Femeia a afirmat că a încercat să plece, însă el a prins-o de mână și, ulterior, i-a smuls telefonul.

Conform mărturiei reclamantei, problemele din relație au început în urmă cu trei ani, când comportamentul posesiv al lui Oscar Freire s-ar fi accentuat. Aceasta a afirmat că el i-ar fi instalat microfoane în mașină și în locuință, precum și dispozitive de localizare GPS pe vehicul, dorind să știe în permanență unde se află.

Conflictele dintre cei doi ar fi fost atât verbale, marcate de numeroase jigniri, cât și fizice, Oscar Freire fiind acuzat că și-a agresat soția chiar și în prezența copiilor. Acesta ar fi împiedicat-o să ceară ajutor și ar fi încercat să o oprească atunci când a vrut să părăsească locuința.

Oscar Freire, născut pe 15 februarie 1976, a devenit ciclist profesionist în 1998 și a concurat până în 2012. De-a lungul carierei, a câștigat de trei ori titlul mondial, în 1999, 2001 și 2004.

De asemenea, a obținut patru victorii de etapă în Turul Franței și șapte în Turul Spaniei. Printre rezultatele importante se numără și cele trei succese în Milano-San Remo, în 2004, 2007 și 2010.