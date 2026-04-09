Jordan Bardella, liderul partidului Adunarea Națională, relație neașteptată cu o femeie cu „sânge albastru”

Publicația franceză a publicat o serie de imagini realizate în Ajaccio, una dintre cele mai cunoscute destinații din Corsica, în care apar Jordan Bardella și Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. Cei doi sunt surprinși în timp ce se plimbă împreună, într-un cadru relaxat, iar fotografiile îi arată ținându-se de mână, un gest care indică o apropiere ce depășește sfera unei simple relații amicale.

Conform relatărilor publicației, momentul în care au fost realizate fotografiile nu ar fi fost unul organizat sau pregătit în prealabil. Cei doi ar fi fost surprinși în timpul unei plimbări, fără ca apariția imaginilor să fie anunțată sau anticipată. În același timp, nu există informații care să arate dacă Bardella sau partenera sa au avut vreo implicare în publicarea acestor cadre.

Speculațiile privind o posibilă relație între cei doi nu sunt recente. Încă din luna ianuarie, Jordan Bardella și Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles au fost văzuți împreună la un eveniment, iar faptul că au părăsit locația în același autoturism a alimentat discuțiile din presa franceză. De atunci, aparițiile lor au fost atent urmărite.

Întrebat ulterior despre viața personală, Bardella a evitat să ofere detalii precizând că„viața mea privată îmi aparține”. În același context, el a sugerat că nu mai este singur, fără a confirma explicit relația. Până în acest moment, echipa sa de comunicare nu a transmis un punct de vedere oficial după apariția imaginilor recente.