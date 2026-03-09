Alegerile locale din Franța, indicator pentru scrutinul prezidențial din 2027

Alegerile locale care vor avea loc în Franța în următoarele săptămâni sunt privite de analiști și lideri politici drept un test important pentru echilibrul de forțe înaintea alegerilor prezidențiale din 2027, potrivit Politico.

În aproximativ 50 de zile, alegătorii din peste 35.000 de comune vor merge la urne pentru a alege consiliile locale și primarii.

Scrutinul se va desfășura în două tururi, programate pe 15 și 22 martie, iar rezultatele ar putea oferi indicii despre evoluția principalelor curente politice din țară.

În special, votul ar putea arăta dacă partidul de extremă dreapta Adunarea Națională își consolidează poziția pe scena politică, dacă partidele de stânga reușesc să depășească diviziunile interne și dacă forțele centriste își pot menține influența.

Campaniile locale se concentrează pe teme care au impact și la nivel național, precum siguranța publică, locuințele, schimbările climatice și serviciile sociale. Potrivit analizei publicate de Politico, aceste teme ar putea influența rezultatele politice din anii următori.

Orașul Marsilia, al doilea ca mărime din Franța, este considerat un exemplu reprezentativ pentru competiția politică din întreaga țară. Orașul reunește cartiere multiculturale mai sărace, zone rezidențiale ale clasei mijlocii și cartiere studențești, reflectând diversitatea societății franceze.

Siguranța publică a devenit una dintre principalele teme ale campaniei electorale, în contextul creșterii violenței asociate traficului de droguri. Unele partide politice au legat această problemă de imigrație.

Lupta pentru primăria orașului este foarte strânsă între candidatul Adunării Naționale, Franck Allisio, și actualul primar Benoît Payan, susținut de majoritatea partidelor de centru-stânga și de stânga.

În cursă se mai află și candidata de centru-dreapta Martine Vassal, sprijinită de partidul Renaissance al președintelui Emmanuel Macron, precum și Sébastien Delogu, reprezentant al formațiunii France Unbowed.

Martine Vassal a declarat că intenționează să crească nivelul de securitate în oraș prin suplimentarea efectivelor de poliție locală și extinderea sistemelor de supraveghere video. Totuși, ea a subliniat că imaginea orașului este adesea redusă la problemele sale: „Suntem mereu în prim-plan din cauza unor probleme precum traficul de droguri… asta pune în umbră toate atuurile și calitățile orașului.”

În orașul Nîmes, competiția electorală se conturează ca o confruntare între trei candidați principali: comunistul Vincent Bouget, reprezentantul Adunării Naționale Julien Sanchez și conservatorul Franck Proust.

În ultimii ani, orașul s-a confruntat cu episoade de violență asociate traficului de droguri. Un caz care a atras atenția publicului a fost moartea unui copil de 10 ani, ucis de un glonț rătăcit în 2024.

Salim El Jihad, liderul unei organizații locale, a explicat evoluția fenomenului infracțional:

„Acum 10-15 ani, multe infracțiuni erau furturi sau spargeri. Dar o parte a populației din zonele defavorizate, în căutare de oportunități economice, s-a orientat spre traficul de droguri, care oferea mult mai mulți bani.”

Vincent Bouget a afirmat că problema securității trebuie analizată în context social mai larg: „Ceea ce cer cetățenii este mai multă prezență umană, inclusiv servicii publice și lucrători sociali.”

La Bordeaux, actualul primar ecologist Pierre Hurmic încearcă să își păstreze mandatul într-un context politic dificil pentru Partidul Verzilor.

În 2020, formațiunea ecologistă a obținut rezultate importante în mai multe orașe mari din Franța. Cu toate acestea, sondajele recente indică faptul că majoritatea acestor poziții ar putea fi pierdute.

Hurmic susține că politicile privind mediul pot fi combinate cu măsuri ferme de securitate. El a explicat că decizia de a crește numărul polițiștilor locali a avut efecte vizibile: „Fiecare face politică în funcție de propriul temperament și de circumstanțele locale.”

Primarul a mai afirmat că sprijinul pentru tranziția ecologică rămâne ridicat în rândul alegătorilor.

În suburbia pariziană Saint-Ouen-sur-Seine, campania electorală reflectă transformările sociale generate de gentrificare. Orașul, cunoscut pentru celebra piață de vechituri, a atras în ultimii ani tot mai mulți locuitori cu venituri ridicate.

Primarul socialist Karim Bouamrane consideră că schimbarea poate avea efecte pozitive dacă dezvoltarea urbană este echilibrată: „Sosirea unor noi locuitori mai înstăriți și procesul de gentrificare pot fi benefice pentru oraș, atât timp cât excelența este împărtășită.”

Rezultatul acestei competiții ar putea oferi indicii despre direcția viitoare a stângii franceze și despre capacitatea acesteia de a atrage diferite categorii sociale.