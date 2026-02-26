Marine Le Pen exclude cursa prezidențială în cazul unei condamnări cu monitorizare electronică

Lidera Rassemblement National, Marine Le Pen, a declarat miercuri că nu va candida la alegerile prezidențiale dacă o eventuală sentință judecătorească o va obliga să poarte o brățară electronică, chiar și în situația în care interdicția electorală i-ar fi ridicată.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului BFMTV, primul după ce procurorii francezi au solicitat instanței menținerea interdicției de cinci ani privind dreptul de a candida.

În cadrul interviului, Marine Le Pen a exclus mai multe scenarii care ar putea duce la o nouă candidatură prezidențială. Afirmațiile sale vin într-un moment în care contextul juridic și incertitudinea legată de verdictul final influențează strategia politică a formațiunii sale.

„Nu poți face campanie în aceste condiții”, a spus Le Pen, referindu-se la posibilitatea purtării unei brățări electronice.

„Poți face campanie fără să ieși seara pentru a te întâlni cu alegătorii la mitinguri? Ar fi o altă modalitate de a mă împiedica să candidez.”

Totodată, lidera a subliniat că decizia nu depinde de voința sa personală. „Nu sunt resemnată, sunt lucidă. Știu că decizia nu îmi aparține”, a adăugat aceasta.

Procurorii au cerut ca Marine Le Pen să fie condamnată la patru ani de închisoare, dintre care trei cu suspendare, și la plata unei amenzi de 100.000 de euro.

În Franța, pedepsele mai scurte pot fi comutate, ceea ce ar putea însemna executarea unei părți din sentință în arest la domiciliu, sub monitorizare electronică.

Declarațiile făcute sugerează că o astfel de măsură ar face imposibilă desfășurarea unei campanii electorale în condiții normale, în opinia sa.

Marine Le Pen a fost găsită vinovată anul trecut într-un dosar privind deturnarea de fonduri ale Parlamentului European, în care a fost implicat și partidul său, Adunarea Națională (Rassemblement National). Verdictul în procesul de apel este așteptat pe 7 iulie.

În contrast cu tonul său obișnuit combativ, Le Pen a adoptat recent o abordare mai rezervată în declarațiile publice. Evoluțiile din instanță și perspectivele juridice par să fi influențat discursul politic al acesteia.

Lidera formațiunii a afirmat că incertitudinea privind hotărârea instanței afectează calendarul politic al partidului. Potrivit declarațiilor sale, această situație împiedică lansarea oficială a campaniei pentru alegerile prezidențiale.

Marine Le Pen a precizat anterior că, în cazul în care instanța îi va bloca o a patra candidatură, îi va ceda locul actualului lider al partidului, Jordan Bardella, în vârstă de 29 de ani. Bardella este considerat unul dintre principalii reprezentanți ai noii generații din cadrul Adunării Naționale.

Le Pen a declarat că atât ea, cât și Jordan Bardella, vor începe pregătirile pentru campania prezidențială după alegerile municipale programate luna viitoare. Ea a adăugat că va rămâne implicată în activitatea politică a partidului, chiar dacă nu va candida.

„Nu voi încerca să îl instruiesc sau să îl eclipsez”, a spus Le Pen, referindu-se la Bardella.

După verdictul din primul proces, Marine Le Pen și aliații săi au criticat decizia instanței. În timpul procesului de apel, discursul său public s-a moderat, însă lidera a declarat că încrederea sa în sistemul de justiție rămâne afectată.

„Am spus ce am crezut [după primul proces]… Mi-aș dori să pot avea încredere [în justiție]… [încrederea mea] ar putea, poate, să fie restabilită”, a afirmat aceasta.