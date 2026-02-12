Emoții pentru Marine Le Pen până la vară. Verdictul instanței, în luna iulie

Marine Le Pen (57 de ani) va aștepta până la data de 7 iulie verdictul instanței în cazul apelului făcut după condamnarea primită anul trecut în luna martie. Și membrii partidului său, Rassemblement national, implicați în acest caz, vor avea emoții tot până în ziua respectivă, conform AFP.

Parchetul general a cerut 5 ani de ineligibilitate în cazul lui Le Pen, pentru care marea miză politică este legată de o a patra candidatură prezidenţială.

„Cu cât decizia ar fi dată mai devreme, cu atât ar fi mai bine pentru mine”, a afirmat Le Pen, la Curtea de Apel din Paris.

Fosta candidată la prezidențiale a fost condamnată în primă instanţă la 2 ani de purtare a brăţării electronice şi 5 ani de ineligibilitate cu efect imediat, sancţiune care o împiedică să candideze din nou la funcția de lider al Franței.

Politicianei, partidului şi ați zece membri au fost acuzați pentru că au angajat asistenţi parlamentari pentru eurodeputaţii formaţiunii, asistenţi care ar fi fost plătiţi din fonduri europene, deşi ar fi lucrat doar pentru acest partid.

Marine Le Pen a spus că se va hotărî cu privire la o patra candidatură imediat după anunţarea verdictului în apel, fără a aştepta o eventuală decizie a Curţii de Casaţie, cea mai înaltă instanță din Hexagon.

Conform deciziei primei instanțe, ea a fost condamnată la patru ani de închisoare — dintre care doi cu executare sub supraveghere electronică la domiciliu — o amendă de 100.000 de euro și, mai ales, cinci ani de ineligibilitate, inclusiv cu executare provizorie imediată.

În baza acestei hotărâri, figura publică Marine Le Pen a fost considerată exclusă de la participarea la scrutinul prezidențial din 2027, cu toate că își menține posibilitatea de a ataca decizia în instanța superioară.