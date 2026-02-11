„Profesorul de genii” cu opt clase, Kristof Lajos, condamnat la 7 ani și 10 luni. Cum i-a redus instanța pedeapsa

Kristof Lajos, cunoscut public drept „profesorul de genii”, a fost condamnat definitiv miercuri de Curtea de Apel București la 7 ani și 10 luni de închisoare, într-un dosar în care victime sunt doi frați minori.

Inițial, Judecătoria Sectorului 4 îl condamnase la 13 ani și 3 luni de închisoare și stabilise plata unor despăgubiri în valoare totală de 100.000 de euro către copiii agresați.

În apel, instanța a admis cererea formulată de inculpat și a redus atât pedeapsa, cât și cuantumul daunelor morale.

Potrivit minutei Curții de Apel București, instanța „admite apelul declarat de inculpatul Kristof Lajos împotriva sentinţei penale din 04.07.2025, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti – Secţia Penală”.

Judecătorii au desființat în parte hotărârea atacată și, rejudecând cauza, au stabilit o pedeapsă de 6 ani de închisoare pentru una dintre fapte. De asemenea, au aplicat pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a comunica și de a se apropia de minor, precum și de locuința și școala acestuia la mai puțin de 150 de metri, pentru o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei.

Pentru fapta comisă asupra celuilalt minor, pedeapsa a fost redusă de la 8 ani și 9 luni la 5 ani și 6 luni de închisoare.

Instanța a dispus contopirea pedepselor și aplicarea celei mai grele, de 6 ani, la care s-a adăugat un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv 1 an și 10 luni. Pedeapsa rezultantă este de 7 ani și 10 luni de închisoare, în regim de detenție.

Curtea de Apel a menținut și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a comunica și de a se apropia de celălalt minor. Hotărârea este definitivă.

Instanța a redus și cuantumul daunelor morale acordate celor doi minori. Dacă în primă instanță fuseseră stabilite despăgubiri de 100.000 de euro, câte 50.000 pentru fiecare copil, Curtea de Apel a stabilit suma totală de 30.000 de euro: 10.000 de euro pentru unul dintre minori și 20.000 de euro pentru fratele acestuia.

De asemenea, a fost redusă suma pentru care s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului, de la 100.000 de euro și 10.500 lei la 30.000 de euro și 10.500 lei, pentru acoperirea prejudiciului moral și a cheltuielilor judiciare.

Instanța a menținut celelalte dispoziții ale sentinței care nu contravin deciziei pronunțate în apel.

În iulie 2024, Judecătoria Sectorului 4 l-a condamnat pe Kristof Lajos la 13 ani și 3 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală și a admis parțial solicitarea de despăgubiri civile în valoare de 100.000 de euro către copiii agresați.

La 16 ianuarie 2025, procurorii care au instrumentat dosarul au dispus trimiterea în judecată a acestuia pentru viol comis asupra unui minor.

În iulie 2024, Kristof Lajos a fost prins în flagrant în timp ce întreținea raporturi sexuale cu un băiat de 14 ani.

Lajos Kristof era cunoscut drept „antrenorul de genii” pentru copiii abandonați. Deși pregătea elevi olimpici și era apreciat inclusiv de autorități din domeniul educației, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, acesta ar avea doar opt clase absolvite.

Crescut în centrele de Protecție a Copilului, el a primit premii la nivel internațional, inclusiv Premiul de Excelență în Educație și Mentorat la IG Award Ceremony, pentru proiectul Amias Small School, destinat copiilor cu nevoi speciale sau cu dublă excepționalitate.

Kristof Lajos afirma că sistemul aplicat de el este unul unic și reprezentativ pentru modele educaționale care includ copii cu inteligență peste medie, copii proveniți din familii cu istoric de violență, precum și copii cu dizabilități de învățare, ADHD, ADD sau autism.