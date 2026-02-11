Social

Realitatea PLUS, suspendată trei ore. Discursul lui George Simion i-a adus cea mai aspră sancțiune

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis, miercuri, suspendarea emisiei postului Realitatea Plus pentru trei ore, pe data de 19 februarie.

Emisia, suspendată între orele 18.00 și 21.00

Suspendarea emisiei va avea loc pe data de 19 februarie, între orele 18.00 și 21.00, iar în acest interval postul nu va difuza programele obișnuite, ci textul sancțiunii.

Membrii CNA au decis aplicarea sancțiunii după ce au constatat numeroase încălcări ale legislației audiovizuale în luna noiembrie 2025, pe parcursul a 10 zile, în perioada 1–21 noiembrie, înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. În acest interval, 10 emisiuni au avut probleme.

Decizia, votată de majoritatea membrilor CNA

„Ceea ce se întâmplă nu este jurnalism”, a declarat în timpul ședinței Mircea Toma, membru CNA, care a propus sancționarea televiziunii pentru lipsa de imparțialitate din emisiunile postului.

El a adăugat: „28 de minute a fost doar discursul lui George Simion. Din puncrtul meu de vedere, este un discurs periculos, anticonstituţional. Sigur, sunt declaraţii politice, e liber să spună. Dar, să nu ai ca ziarist nicio reacţie la afirmaţii de genul: "noi nu vrem partide", AUR nu este un partid, e o forţă a poporului"?”

Majoritatea membrilor a votat în favoarea deciziei, cu excepția lui Georgică Severin și a lui Lucian Dindirică, propuși în Consiliu de PSD.

Cum arăta audiența Realitatea Plus în luna noiembrie

Potrivit PaginadeMedia, în luna noiembrie a anului trecut, Realitatea Plus s-a clasat pe locul al doilea în topul televiziunilor de știri, după România TV.

Audiența posturilor de ştiri la nivel național în luna noiembrie:

România TV: 324.000 (+17.500); Realitatea Plus: 190.000 (-23.000); Antena 3 CNN: 177.000 (-7.600); Digi 24: 75.000 (-5.500); B1 TV: 46.000 (-4.000); TVR Info: 13.100 (-1.400); Euronews România: 4.600 (-400); Prima News: 2.500 (-60); Aleph News: 1.800 (+410);

Audiența posturilor de ştiri la orașe în noiembrie:

România TV: 189.000 (+15.400); Realitatea Plus: 118.000 (-17.650); Antena 3 CNN: 117.000 (+1.380); Digi 24: 50.000 (-4.340); B1 TV: 28.700 (-620); TVR Info: 8.500 (-500); Euronews România: 2.700 (-590); Prima News: 1.500 (-320); Aleph News: 1.030 (+30);

Audiența posturilor de ştiri pe publicul comercial urban 21-54 ani în noiembrie:

Realitatea Plus: 29.800 (-570); România TV: 27.900 (+1.060); Antena 3 CNN: 22.500 (-3.010); Digi 24: 18.000 (-3.130); B1 TV: 8.300 (-630); Euronews România: 1.330 (-100); TVR Info: 1.260 (-770); Prima News: 400 (-150); Aleph News: 380 (-10).

