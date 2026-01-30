Plecare neașteptată în televiziune. A spus adio postului la care lucra de ani întregi

Jurnalistul Vitalie Cojocari și-a anunțat, pe Facebook, retragerea de la Euronews România, unde realiza emisiunea România lui Vitalie. El a spus că își propune să se concentreze pe dezvoltarea proiectelor digitale și a conținutului de antreprenoriat online.

„Voi continua să-mi dezvolt comunitatea online și să creez produse video pentru platforme precum YouTube și Facebook, abordând teme politice și socio-economice, dar și alte subiecte de actualitate”, a declarat jurnalistul pentru pagina de media. Cojocari este cunoscut pentru stilul său clar și obiectiv, dar și pentru modul în care își încheie analizele: „Acestea sunt informațiile. Părerile vă aparțin”.

În ultimii ani, Cojocari și-a consolidat o comunitate online de peste 160.000 de urmăritori, iar postările sale au generat sute de distribuiri, ceea ce reflectă încrederea publicului în abordarea sa jurnalistică. Jurnalistul s-a remarcat prin claritatea și imparțialitatea comentariilor sale asupra evenimentelor naționale și internaționale, construindu-și astfel un profil distinct în media românească.

Euronews România a anunțat deja modificările din grila de program după plecarea lui Cojocari. Intervalul 19:00–20:00, rezervat anterior emisiunii România lui Vitalie, va fi preluat de o ediție specială, în care, alternativ, Arina Delcea și Gabriel Bălașu vor analiza principalele subiecte ale zilei alături de invitați.

Jurnalul de la ora 20:00 va fi prezentat de Andreea Popa, conform informațiilor transmise de postul de știri.

Vitalie Cojocari s-a alăturat echipei Euronews România în 2022, după o carieră de 17 ani la Pro TV, unde a activat ca reporter. În această perioadă, el a reușit să îmbine jurnalismul clasic cu prezența online, devenind un reper pentru audiența care caută analize obiective și bine documentate.

Noua direcție profesională a lui Cojocari se va concentra pe platformele digitale, unde jurnalistul își propune să extindă proiectele și să exploreze noi formate video, continuând să aducă analize pertinente pentru publicul său larg.