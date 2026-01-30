Plecare neașteptată în televiziune. A spus adio postului la care lucra de ani întregi
- Emma Cristescu
- 30 ianuarie 2026, 14:41
Jurnalistul Vitalie Cojocari și-a anunțat, pe Facebook, retragerea de la Euronews România, unde realiza emisiunea România lui Vitalie. El a spus că își propune să se concentreze pe dezvoltarea proiectelor digitale și a conținutului de antreprenoriat online.
Vitalie Cojocari pleacă de la Euronews
„Voi continua să-mi dezvolt comunitatea online și să creez produse video pentru platforme precum YouTube și Facebook, abordând teme politice și socio-economice, dar și alte subiecte de actualitate”, a declarat jurnalistul pentru pagina de media.
Cojocari este cunoscut pentru stilul său clar și obiectiv, dar și pentru modul în care își încheie analizele: „Acestea sunt informațiile. Părerile vă aparțin”.
În ultimii ani, Cojocari și-a consolidat o comunitate online de peste 160.000 de urmăritori, iar postările sale au generat sute de distribuiri, ceea ce reflectă încrederea publicului în abordarea sa jurnalistică. Jurnalistul s-a remarcat prin claritatea și imparțialitatea comentariilor sale asupra evenimentelor naționale și internaționale, construindu-și astfel un profil distinct în media românească.
Modificări în grila de programe Euronews
Euronews România a anunțat deja modificările din grila de program după plecarea lui Cojocari. Intervalul 19:00–20:00, rezervat anterior emisiunii România lui Vitalie, va fi preluat de o ediție specială, în care, alternativ, Arina Delcea și Gabriel Bălașu vor analiza principalele subiecte ale zilei alături de invitați.
Jurnalul de la ora 20:00 va fi prezentat de Andreea Popa, conform informațiilor transmise de postul de știri.
Vitalie Cojocari lucra la Euronews din 2022
Vitalie Cojocari s-a alăturat echipei Euronews România în 2022, după o carieră de 17 ani la Pro TV, unde a activat ca reporter. În această perioadă, el a reușit să îmbine jurnalismul clasic cu prezența online, devenind un reper pentru audiența care caută analize obiective și bine documentate.
Noua direcție profesională a lui Cojocari se va concentra pe platformele digitale, unde jurnalistul își propune să extindă proiectele și să exploreze noi formate video, continuând să aducă analize pertinente pentru publicul său larg.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.