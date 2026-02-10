Justitie

Proces câștigat de Victor Ciutacu după acuzații de discriminare în cazul sinuciderii jurnalistului Iulia Marin

Proces câștigat de Victor Ciutacu după acuzații de discriminare în cazul sinuciderii jurnalistului Iulia MarinSursă foto: Captură de ecran Youtube
Jurnalistul Victor Ciutacu a anunțat, într-o postare publicată pe rețelele sociale, că o instanță de judecată a anulat hotărârea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) care îl viza, după un proces deschis în urma unor declarații făcute în contextul tragediei sinuciderii jurnalistei Iulia Marin.

Ciutacu afirmă că decizia instanței confirmă faptul că nu a discriminat persoane cu afecțiuni psihice și că nu trebuie să plătească nicio amendă.

În mesajul public, jurnalistul a reluat contextul conflictului public apărut după declarațiile sale din acea perioadă și reacțiile instituționale care au urmat.

Moartea jurnalistei Iulia Marin a stârnit ecouri puternice în spațiul media

Victor Ciutacu susține că reacțiile împotriva sa au apărut după ce a ridicat public întrebări legate de responsabilitatea angajatorului în cazul jurnalistei Iulia Marin.

„Imediat după tragedia sinuciderii colegei lor de la Libertatea Iulia Marin, am îndrăznit să întreb cu voce tare, în direct, nu pe la colțuri, dacă nu cumva angajatorul, care știa despre problemele ei psihice majore, are și el vreo responsabilitate”, a scris acesta.

Potrivit jurnalistului, declarațiile au generat reacții puternice în spațiul public și instituțional.

Sursa foto: Facebook

Amenzi și sesizări către CNA după un punct de vedere emis de Ciutacu

În postare, Victor Ciutacu afirmă că CNA ar fi aplicat sancțiuni după reclamații și o petiție publică, iar ulterior a fost sesizat și CNCD.

„Pe baza reclamațiilor și a miilor de semnături dintr-o petiție cu iz fascist, CNA ne-a executat public. (…) amenda a fost una dintre cele mai mari posibile, iar ulterior CNA a sesizat și CNCD”, a scris jurnalistul.

Acesta susține că acuzațiile au vizat presupusa discriminare a persoanelor cu afecțiuni psihice și încălcarea dreptului la muncă.

Procesul în instanță și anularea hotărârii

Victor Ciutacu afirmă că a contestat decizia în instanță și că hotărârea CNCD a fost anulată integral.

„Și care a obținut, strict pe competența ei, anularea în integralitate a hotărârii CNCD. Deci NU am discriminat, NU am de plătit nici o amendă, la fel și postul de televiziune pentru care lucrez”, a transmis acesta.

Jurnalistul a precizat că a fost reprezentat în instanță de avocatul Oana Anghel.

Potrivit afirmațiilor din postare, instanța ar fi dispus inclusiv plata unei sume simbolice de către CNCD.

„Ba, dimpotrivă, prin hotărârea executorie, am și de luat 50 de lei de la CNCD”, a mai scris Victor Ciutacu.

1
