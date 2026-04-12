Becali investește milioane într-o biserică ce va include un buncăr antiatomic

Omul de afaceri Gigi Becali continuă unul dintre cele mai ambițioase proiecte personale, construirea unei biserici de mari dimensiuni în zona Pipera, din apropierea Capitalei, potrivit RomâniaTV.

Lucrările, finanțate integral din fonduri proprii, au depășit deja pragul de 10 milioane de euro, iar estimările indică o investiție totală ce ar putea ajunge la aproximativ 20 de milioane de euro.

Proiectul atrage atenția nu doar prin amploare, ci și printr-un element neobișnuit: un buncăr antiatomic integrat în structura lăcașului de cult.

Potrivit informațiilor, Gigi Becali urmărește îndeaproape fiecare etapă a construcției, fiind prezent frecvent pe șantier.

Sursele indică faptul că acesta se implică personal în deciziile de execuție și în coordonarea echipelor de muncitori, asumându-și un rol activ în derularea proiectului.

În perioada recentă, inclusiv în timpul Postului Paștelui, omul de afaceri a fost văzut aproape zilnic în zonă, verificând stadiul lucrărilor și discutând detalii tehnice cu cei implicați. Proiectul este descris ca fiind unul de suflet, tratat ca o inițiativă personală majoră.

Unul dintre cele mai neobișnuite elemente ale construcției este reprezentat de un buncăr antiatomic amplasat la subsolul clădirii. Acesta ar urma să fie accesibil printr-o scară interioară și ar fi conceput pentru a oferi protecție în eventualitatea unui conflict militar.

Integrarea unui astfel de spațiu într-un lăcaș de cult este rar întâlnită și contribuie la caracterul atipic al proiectului. Nu au fost comunicate detalii tehnice suplimentare despre capacitatea sau dotările buncărului.

În prezent, lucrările sunt concentrate pe finisaje interioare și elemente decorative complexe. Potrivit surselor citate, interiorul bisericii include ornamente realizate cu foiță de aur și vitralii elaborate, menite să ofere un aspect monumental construcției.

De asemenea, un set de clopote cu o greutate totală de aproximativ șase tone a fost comandat special din Ucraina. Acestea urmează să fie montate și să completeze ansamblul arhitectural al edificiului.

Conform estimărilor actuale, lucrările ar urma să fie finalizate în aproximativ trei ani. La momentul inaugurării, există așteptări ca evenimentul de sfințire să atragă un număr semnificativ de participanți.

Proiectul este considerat unul de amploare, atât prin dimensiuni, cât și prin investiția implicată, urmând să devină un punct de interes pentru credincioși și vizitatori.