Povestea neștiută a Darei. Drumul spre trofeul Eurovision 2026, presărat cu momente grele
- Mădălina Sfrijan
- 6 iunie 2026, 08:26
Drumul Darei către primul trofeu Eurovision din istoria Bulgariei nu a fost lipsit de obstacole. Artista a mărturisit că, înainte de victorie, s-a confruntat cu perioade de anxietate și îndoieli, ajungând chiar să ia în calcul retragerea din competiție de teama impactului asupra sănătății sale mintale.
Reprezentanta Bulgariei la Eurovision, drum presărat cu îndoieli
Artista a mărturisit că vestea participării la Eurovision a copleșit-o emoțional.
„Am rămas tremurând în pat și am încercat să mă calmez timp de trei ore”, a spus Dara.
Diagnosticată recent cu ADHD, Dara a adăugat că oportunitatea de a participa la Eurovision a fost însoțită de numeroase îngrijorări. Presiunea concursului a fost atât de mare încât artista a luat în calcul atât retragerea din competiție, cât și o pauză de la cariera muzicală.
„Am simțit imediat că am făcut ceva rău, că nu sunt demnă”, a mărturisit ea.
Expunerea mediatică, o povară
Deși competiția este cunoscută pentru ritmul intens, expunerea mediatică și presiunea constantă exercitată asupra concurenților, Dara a explicat că a găsit modalități eficiente de a depăși această perioadă dificilă. Terapia, exercițiile de respirație, meditația, desenul și scrisul într-un jurnal au ajutat-o să își gestioneze anxietatea și să rămână concentrată.
Eforturile sale au dat rezultate, iar experiența de pe scena Eurovision s-a transformat într-una complet diferită de ceea ce își imaginase inițial.
„Nu m-am simțit niciodată mai calmă pe scenă, mai în siguranță”, a mai spus artista.
Cum i s-a schimbat viața după Eurovision
Eforturile sale au fost răsplătite în finala Eurovision, unde Dara a reușit să scrie istorie pentru Bulgaria. Artista a câștigat competiția cu un avans record de puncte, aducând țării primul trofeu din istoria participărilor sale. La revenirea în Sofia, artista a fost întâmpinată de mii de admiratori, iar autoritățile și televiziunea publică au început pregătirile pentru organizarea ediției din 2027 în capitala Bulgariei.
Cu toate acestea, succesul profesional nu i-a schimbat prioritățile. Dara a mărturisit că își dorește să își construiască o familie și să își păstreze sănătatea, considerând că acestea sunt mai importante decât orice realizare artistică.
„Vreau să am copii într-o zi. Vreau să fiu sănătoasă și asta este mai important decât succesul în carieră”, a declarat artista.