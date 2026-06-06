Drumul Darei către primul trofeu Eurovision din istoria Bulgariei nu a fost lipsit de obstacole. Artista a mărturisit că, înainte de victorie, s-a confruntat cu perioade de anxietate și îndoieli, ajungând chiar să ia în calcul retragerea din competiție de teama impactului asupra sănătății sale mintale.

Artista a mărturisit că vestea participării la Eurovision a copleșit-o emoțional.

„Am rămas tremurând în pat și am încercat să mă calmez timp de trei ore”, a spus Dara.

Diagnosticată recent cu ADHD, Dara a adăugat că oportunitatea de a participa la Eurovision a fost însoțită de numeroase îngrijorări. Presiunea concursului a fost atât de mare încât artista a luat în calcul atât retragerea din competiție, cât și o pauză de la cariera muzicală.

„Am simțit imediat că am făcut ceva rău, că nu sunt demnă”, a mărturisit ea.

Deși competiția este cunoscută pentru ritmul intens, expunerea mediatică și presiunea constantă exercitată asupra concurenților, Dara a explicat că a găsit modalități eficiente de a depăși această perioadă dificilă. Terapia, exercițiile de respirație, meditația, desenul și scrisul într-un jurnal au ajutat-o să își gestioneze anxietatea și să rămână concentrată.

Eforturile sale au dat rezultate, iar experiența de pe scena Eurovision s-a transformat într-una complet diferită de ceea ce își imaginase inițial.

„Nu m-am simțit niciodată mai calmă pe scenă, mai în siguranță”, a mai spus artista.

Eforturile sale au fost răsplătite în finala Eurovision, unde Dara a reușit să scrie istorie pentru Bulgaria. Artista a câștigat competiția cu un avans record de puncte, aducând țării primul trofeu din istoria participărilor sale. La revenirea în Sofia, artista a fost întâmpinată de mii de admiratori, iar autoritățile și televiziunea publică au început pregătirile pentru organizarea ediției din 2027 în capitala Bulgariei.

Cu toate acestea, succesul profesional nu i-a schimbat prioritățile. Dara a mărturisit că își dorește să își construiască o familie și să își păstreze sănătatea, considerând că acestea sunt mai importante decât orice realizare artistică.

„Vreau să am copii într-o zi. Vreau să fiu sănătoasă și asta este mai important decât succesul în carieră”, a declarat artista.