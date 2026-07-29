Universitatea Craiova a încheiat conturile cu Liga Campionilor. Miercuri, oltenii au remizat pe teren propriu cu Levski Sofia, scor 2-2, după ce în tur, bulgarii se impuseră cu 1-0. Campioana României a început dezastruos confruntarea și a primit două goluri, de la Everton (13) și Aldair (16). Adrian Rus a redus din diferență înainte de pauză (45+1), Iar Bancu a egalat imediat după revenirea de la vestiare (48). Bulgarii au rezistat până la final și merg în turul al 3-lea preliminar.

Campioana din Superliga merge în Liga Europa și va evolua în turul al 3-lea preliminar cu finlandezii de la Kups Kuopio.

Universitatea Craiova - Levski, 2-2

Au marcat: A. Rus (48), Bancu (45+1) / Everton (13), Aldair (16)

Oltenii au egalat prin Adrian Rus (48).

A început repriza a doua.

S-a încheiat prima repriză.

min. 45+1: Bancu reduce din handicap înainte de pauză.

min. 16. Levski își dublează avantajul dupăă reușita lui Aldair.

min. 13. Oaspeții au deschis scorul prin Everton.

Meciul a început.

Update: 20.00: Echipe de start

Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu - Stevanovic, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu (cpt.) - D. Matei, Nsimba, Baiaram Rezerve: Al. Maxim, Sava, Al. Crețu, T. Băluță, Etim, Badelj, Rădulescu, Tavares, Elisor, Teles, Băsceanu, Muntean Antrenor: Filipe Coelho

David Matei (20 de ani), rezervă la meciul tur, e titularizat de antrenorul Filipe Coelho

Levski (4-3-3): Vutsov - Aldair Neves, Dimitrov, Serafimov, Maicon - Bouras - El Moubarik, Serginho - Oko-Flex, Everton Bala, Reinaldo Rezerve: Vladimirov, Lukov, Makoun, Perea, Mitkov, Sangare, Trdin, Alex Centelles, Soula, Kusso, Stoyanchov, Raychev Antrenor: Julio Velazquez

Arbitru: Matteo Marcenaro Asistenți: Davide Imperiale și Andrea Zingarelli Arbitru VAR: Luca Pairetto Arbitru AVAR: Aleandro Di Paolo

Universitatea Craiova joacă un meci decisiv miercuri, 29 iulie, de la ora 20:30, în manșa secundă a turului doi preliminar din Liga Campionilor. Adversara formației din Bănie este campioana Bulgariei, Levski Sofia. Meciul de pe stadionul Ion Oblemenco reprezintă o confruntare crucială pentru parcursul european al echipei antrenate de Filipe Coelho.

În prima manșă disputată la Sofia, gazdele s-au impus cu scorul de 1-0, datorită unui gol marcat în prima repriză de Kristian Dimitrov. Din acest motiv, oltenii au nevoie de o victorie la cel puțin două goluri diferență pentru a obține calificarea directă în faza următoare.

O victorie la un singur gol diferență va trimite confruntarea în prelungiri și, dacă va fi cazul, la executarea loviturilor de la 11 metri.

Suporterii olteni sunt așteptați în număr mare pe arena din Craiova pentru a susține echipa spre o întoarcere spectaculoasă de rezultat.

Un stadion plin și o atmosferă incendiară în tribune reprezintă atuul principal al Universității în încercarea de a pune presiune pe defensiva echipei bulgare încă din primele minute ale jocului. Calificarea în turul trei preliminar din Liga Campionilor ar garanta de asemenea prezența în faza grupelor unei competiții europene în acest sezon.

Antrenorul Filipe Coelho se confruntă cu probleme de lot înaintea acestei înfruntări. Fundașul central Oleksandr Romanciuk a suferit o accidentare și nu va fi disponibil pentru retur, ceea ce obligă stafful tehnic să reorganizeze linia defensivă. În plus, disponibilitatea altor jucători din atac rămâne incertă, astfel că tactica oltenilor va trebui adaptată rapid pentru a asigura atât eficiență pe faza ofensivă, cât și stabilitate în apărare.

Meciul Universitatea Craiova – Levski Sofia va fi difuzat în direct la TV pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Pentru fanii care doresc să urmărească partida online, întâlnirea va fi disponibilă pe platformele de streaming ale radiodifuzorilor oficiali. Un succes obținut miercuri seară ar menține vie speranța fotbalului românesc la cel mai înalt nivel european.