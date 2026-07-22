ŢSKA Sofia, sancționată dur de UEFA pentru rasism și violență

UEFA a anunţat, marţi, mai multe sancţiuni împotriva clubului ŢSKA Sofia, în urma saluturilor naziste şi a actelor de violenţă comise de suporterii săi pe 16 iulie, în timpul meciului retur din prima rundă de calificare a Ligii Europa împotriva echipei Derry City, potrivit AP.

Aceste incidente au dus la o întârziere de 15 minute a începerii meciului, câştigat (2-1) de ŢSKA.

De asemenea, UEFA interzice clubului să vândă bilete suporterilor săi pentru următorul meci din turul al doilea preliminar, care va avea loc la Qarabag, în Azerbaidjan, din cauza „aruncării de obiecte, a actelor de vandalism şi a tulburării ordinii publice”.

ŢSKA Sofia primeşte, de asemenea, o interdicţie de vânzare a biletelor pentru încă un meci, însoţită de o perioadă de probă de doi ani, pentru faptele de „comportament rasist şi/sau discriminatoriu” legate de saluturile naziste.

Unele videoclipuri difuzate pe reţelele sociale arătau, printre altele, un suporter care făcea salutul nazist, în timp ce suporterii echipei Derry desfăşurau o banderoolă antifascistă.

În faţa violenţelor, mai mulţi suporteri locali, printre care şi copii, au intrat pe teren pentru a se pune la adăpost. De asemenea, UEFA a aplicat o amendă de 5 000 de euro unui conducător al clubului ŢSKA pentru „încălcarea regulilor elementare de bună conduită” şi a obligat clubul să despăgubească Derry City pentru pagubele cauzate stadionului.

Derry City a fost, de asemenea, sancţionat cu o amendă de 20 000 de euro din cauza tulburărilor provocate de proprii suporteri, în special din cauza unei „invazii a terenului”. Eliminat la scorul cumulat al celor două meciuri (5-3), clubul irlandez se regăseşte în turul al doilea de calificare al Conference League, în cadrul căruia va înfrunta joi echipa Rijeka.

Sancțiunile anunțate de UEFA vin după un val de incidente grave care au marcat meciul din Bulgaria. Forul european a reacționat ferm la manifestările rasiste și la violențele din tribune, trimițând un semnal clar că astfel de comportamente nu vor fi tolerate în competițiile sale.