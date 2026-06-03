⚽ Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, mesaj pentru Nadia Comăneci

„Zecele tău perfect încă strălucește!” Șeful fotbalului european înclină fruntea în fața „Zeiței de la Montreal”! Aleksander Čeferin, președintele UEFA, a transmis un mesaj de excepție pentru Nadia Comăneci. El subliniază că „Zecele Perfect” obținut în urmă cu 50 de ani a fost mult mai mult decât o cifră pe un tabelaj: a fost un moment de grație, disciplină și imaginație care a depășit granițele gimnasticii și a inspirat întregul sport mondial.

„Felicitări, Nadia, pentru o realizare care rămâne cu adevărat nemuritoare!” - Aleksander Čeferin. Apasă pe SUBSCRIBE și lasă un LIKE pentru a celebra legendele care au scris istorie! 🇷🇴🏆 #AleksanderCeferin #NadiaComaneci #UEFA #Nota10 #Istorie #SportMondial