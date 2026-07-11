Meciul care deschide oficial noul sezon competițional din fotbalul românesc aduce față în față două echipe cu obiective mari. Chiar dacă pornește cu șansa a doua în duelul din Supercupă, Universitatea Cluj promite o replică pe măsură în fața campioanei en-titre, Universitatea Craiova.

Tehnicianul ardelenilor abordează confruntarea cu mult calm și încredere, fiind convins că elevii săi pot produce surpriza pe Stadionul Ion Oblemenco.

Deși recunoaște statutul de favorită al adversarei, antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, a declarat că jucătorii săi nu sunt victime sigure în Supercupă. Craiova are avantajul moral al performanțelor recente, însă presiunea unui astfel de meci poate echilibra balanța pe teren.

„Eu întotdeauna sunt calm, nu mă entuziasmez repede şi nici nu mă descurajez. Sunt liniştit. Am trăit emoţii aici, la Craiova, dar acum e începutul sezonului, va fi un meci frumos. Este o presiune pentru că este un trofeu şi va fi care pe care. E normal ca Universitatea Craiova să fie favorită, e campioana. A făcut eventul sezonul trecut, aşa că porneşte cu prima şansă, dar noi suntem acolo aproape, nu suntem victime sigure pe teren”, a explicat tehnicianul.

Ultima vizită în Bănie nu a fost una fericită pentru clujeni, dar moralul echipei a fost complet refăcut în perioada de pregătire. Cristiano Bergodi mizează pe capacitatea de concentrare a fotbaliștilor săi și pe dorința acestora de a demonstra că pot lupta de la egal la egal cu cele mai puternice formații din campionat.

„Jucătorii trebuie să fie liniştiţi, ei ştiu ce trebuie să facă pe teren, chiar dacă ultimul nostru meci aici nu ne-a adus o bucurie. Însă tot ceea ce am făcut sezonul trecut a fost o bucurie mare. Peste ultimul meci de la Craiova am trecut... după câteva zile a trecut totul, aşa e în fotbal. Nu există să te uiţi înapoi, jucătorii sunt conştienţi, vor încerca să dea 100%. Fiind început de sezon, nici noi, dar nici ei nu sunt pregătiţi 100%, însă sperăm că va fi un meci frumos”, a adăugat antrenorul.

Dincolo de miza imediată a Supercupei, antrenorul italian este conștient că adevărata provocare abia acum începe. Bergodi susţine că sezonul 2026-2027 va fi mai greu pentru formaţia sa pentru că aceasta trebuie să îl confirme pe precedentul, o misiune complexă pentru un club aflat în plină reconstrucție a identității de învingător.

„Pentru noi urmează acum un sezon mai greu pentru că trebuie să îl confirmăm pe cel precedent. Iar acest lucru nu e niciodată uşor cu o echipă, care are tradiţie, dar care nu a câştigat în ultimul timp trofee. Şi atunci toţi trebuie să confirmăm, eu, jucătorii, toţi, aşa că ne pregătim cu încredere pentru noul sezon. Noi sperăm la un trofeu, sperăm chiar începând cu Supercupa de mâine. Dar o să luăm totul pas cu pas, nu vrem să ne gândim prea departe”, a menţionat Cristiano Bergodi.

Supercupa României, care reprezintă deschiderea oficială a noului sezon competiţional intern, se va disputa între Universitatea Craiova şi Universitatea Cluj, duminică, 12 iulie, de la ora 20:30, pe Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova.