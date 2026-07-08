Update: 21.50. Universitatea Craiova n-a avut nicio problemă cu bielorușii de la ML Vitebsk, de care au trecut cu scorul de 4-1 în prima manșă a turulu 1 preliminar al Ligii Campionilor. Baiaram a deschis scorul în minutul 4, pentru campioana României, ex-sovieticii au egalat datorită lui Gromyoko (20). Al-Hamlawi a transformat un penalty în minutul 24 și a înscris tot de la 11 metri în minutul 43. În finalul meciului, în minutul 90+4, Nsimba a stabilit scorul final.

Returul se va juca pe 15 iulie, în Bănie, de la ora 20.30. Dacă merg mai departe, oltenii vor întâlini câștigătoarea dintre FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) și Levski Sofia (Bulgaria). Cele două formații au remizat în prima manșă, scor 1-1.

Universitatea Craiova se pregătește pentru primul mare test al verii în competițiile europene. Oltenii vor juca miercuri o partidă extrem de importantă în deplasare, împotriva formației ML Vitebsk (ora 20.00, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în cadrul preliminariilor Ligii Campionilor. Fanii echipei din Bănie așteaptă cu sufletul la gură această confruntare, care poate dicta parcursul internațional al clubului în noul sezon fotbalistic.

Meciul se anunță unul tensionat, având în vedere că ambele echipe își doresc să obțină un avantaj considerabil încă din prima manșă. Trupa antrenată de pe banca tehnică a Craiovei a efectuat ultimele reglaje tactice și mizează pe o organizare defensivă impecabilă, dar și pe contraatacuri rapide pentru a surprinde defensiva adversă.

ML Vitebsk nu este un nume de top pe harta fotbalului european, însă echipele din această regiune s-au dovedit întotdeauna a fi adversariincomozi. Gazdele beneficiază de un ritm de joc bun și sunt recunoscute pentru angajamentul fizic total pe care îl arată pe teren propriu. Din acest motiv, Universitatea Craiova va trebui să evite greșelile din defensivă și să controleze mijlocul terenului încă din primele minute.

Pentru Universitatea Craiova, accederea în fazele superioare ale Ligii Campionilor reprezintă o prioritate atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar. O calificare în turul următor ar asigura o rețetă financiară substanțială și ar crește cota de piață a jucătorilor.

„Este primul meci al sezonului împotriva unui oponent bun, care are un ritm bun de joc, pentru că ei deja au disputat 17 meciuri în campionat. Au jucători buni în comonenţă şi ştim că este un meci dificil, însă ştim şi că putem să obţinem un rezultat bun. Lucrăm foarte bine, sunt extrem de mulţumit de cum s-au comportat jucătorii şi acum urmează partea cea mai improtantă, pentru că ştim cum am lucrat.

Trebuie să găsim soluţii. Ştim că ne-am pregătit, sunt realist şi ştiu că adversarii au ritm de joc, dar asta nu e suficient pentru a obţine victoria. Vrem să punem în practică tot ce am realizat în această perioadă”, a spus antrenorul oltenilor, Filipe Coelho.