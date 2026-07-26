Sepsi OSK, victorie la limită cu Universitatea Cluj

Sepsi OSK a obținut duminică prima victorie din acest sezon al Superligii, impunându-se cu 1-0 în fața Universității Cluj, pe teren propriu, în etapa a doua a campionatului.

Partida de la Sfântu Gheorghe a început cu o fază controversată. În minutul 14, gazdele au solicitat lovitură de la 11 metri după un posibil henț comis de Poulolo, însă arbitrul a lăsat jocul să continue. Sepsi a continuat să pună presiune, iar Batzula a trimis un șut peste poarta apărată de Nofytos.

Deschiderea scorului a venit în minutul 22 și a fost una spectaculoasă. Doru Andrei a profitat de spațiul avut la dispoziție și a expediat un șut superb de la distanță, fără șanse pentru portarul Universității Cluj.

Oaspeții au încercat să reacționeze, însă Lukic a ratat două ocazii importante. În minutul 33, atacantul a reluat cu capul pe lângă poartă, deși se afla într-o poziție foarte bună. Acesta a avut o nouă șansă în minutul 59, dar intervenția lui Lazar a împiedicat majorarea diferenței și i-a salvat pe elevii lui Burcă.

Sepsi a rămas echipa mai periculoasă și după pauză. În minutul 68, Batzula a șutat puternic, iar mingea a fost respinsă în bară. Universitatea Cluj a avut o nouă oportunitate în minutul 86, când norvegianul Mawa a trimis o lovitură de cap, însă execuția sa a fost slabă, iar Neofytos a reținut fără probleme.

Finalul meciului a adus alte emoții pentru ambele formații. În minutul 89, Chinteş a intervenit decisiv și a respins mingea din fața porții, după pătrunderea lui Oberlin.

Sepsi OSK a păstrat avantajul până la final și s-a impus cu 1-0, bifând primul succes stagional. De partea cealaltă, Universitatea Cluj își îndreaptă atenția către returul din Norvegia cu Brann Bergen.

D. Lazar - Cascardo (Oteliţă 66), Vîrtej, S. Karamoko, Vianna - R. Silaghi (Daguin 79) - Funsho Bamgboye (Mawa 48), C. Matei, D. Andrei (R. Cîmpean 79), Batzula - Heras (Oberlin 66). ANTRENOR: Ovidiu Burcă

Neofytos - Mikanovic, I. Cristea, Poulolo, Techereş (Chinteş 46) - G. Simion, Pedro Pinho (Bic 60) - Macalou (Alibek Aliev 73), D. Nistor (M. Ştefănescu 60), Friday Adams (O. Mendy 46) - Lukic. ANTRENOR: Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: - / Techereş 14, I. Cristea 45, Pedro Pinho 54

Arbitri: Gabriel Mihuleac - Cosmin Vatamanu, Cosmin Bojan

Arbitri VAR: Cristina Trandafir - Horia Mladinovici