FC Universitatea Cluj a anunțat, sâmbătă, transferul fundașului central Andrei Coubiș la Lincoln City, formație care va evolua în acest sezon în Championship, al doilea eșalon al fotbalului englez. Potrivit anunțului făcut de conducere, tranzacția reprezintă cel mai valoros transfer realizat vreodată de Universitatea Cluj.

Reprezentanții formației clujene au anunțat că transferul lui Andrei Coubiș stabilește un nou record financiar pentru club, fără a face publică valoarea tranzacției.

Fundașul central în vârstă de 23 de ani pleacă astfel în fotbalul englez după doar câteva luni petrecute la Universitatea Cluj, unde a devenit unul dintre oamenii de bază ai echipei.

„Mulțumim, Andrei Coubiș! FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu Lincoln City pentru transferul fundașului central Andrei Coubiș (22 de ani) la echipa care va evolua în acest sezon în Championship, eșalonul secund din fotbalul englez”, au anunțat reprezentanții clubului.

Format la academia lui AC Milan, Andrei Coubiș a ajuns la Universitatea Cluj la începutul acestui an, sub formă de împrumut de la Sampdoria.

Evoluțiile sale i-au adus rapid statutul de titular în echipa pregătită de Cristiano Bergodi, iar în această vară conducerea clubului a decis să activeze clauza de transfer definitiv.

După achiziționarea sa, fundașul a fost integralist și în prima manșă a dublei cu Dinamo Kiev din cupele europene.

Forma arătată în tricoul Universității Cluj i-a adus lui Andrei Coubiș și prima convocare la echipa națională de seniori a României.

Fotbalistul a debutat în luna martie, în meciul amical cu Slovacia, iar ulterior a mai evoluat în partidele disputate în iunie împotriva Georgiei și Țării Galilor.

Transferul la Lincoln City reprezintă cel mai important pas din cariera fundașului român și marchează, totodată, o tranzacție fără precedent pentru Universitatea Cluj.