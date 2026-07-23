U Cluj își continuă parcursul european în Conference League, după ce a ratat calificarea în turul următor al Europa League în urma dublei cu Dinamo Kiev. Echipa pregătită de Cristiano Bergodi o întâlnește pe Brann, un adversar dificil venit din fotbalul norvegian. Meciul începe la ora 20:00.

„Șepcile Roșii” au ajuns în Conference League după eliminarea dramatică din dubla cu Dinamo Kiev. Ambele manșe s-au încheiat cu scorul de 0-0, iar formația ucraineană s-a impus cu 4-2 la loviturile de departajare. U Cluj încearcă acum să lase în urmă acel rezultat și să obțină un avantaj înaintea returului cu Brann.

Formațiile din Scandinavia le-au creat în ultimii ani dificultăți echipelor românești în cupele europene, iar adversara clujenilor este considerată una dintre echipele puternice întâlnite în această fază a competiției.

U Cluj nu se mai poate baza pe Andrei Coubiș, care a plecat pentru a semna cu Lincoln City, în schimbul sumei de trei milioane de euro.

Cristiano Bergodi a primit și o veste bună înaintea confruntării. Jovo Lukic s-a întors din vacanță după participarea alături de Bosnia la Cupa Mondială și a reluat pregătirile cu echipa. Golgheterul ediției trecute are însă șanse reduse să înceapă partida, deoarece nu a ajuns încă la cel mai bun nivel fizic. Atacantul ar putea fi folosit pe parcursul meciului.

Lukic este și cel mai bine cotat fotbalist din lotul lui U Cluj, cu o valoare de 2,2 milioane de euro pe Transfermarkt.

De partea cealaltă, principalul jucător al formației Brann este Felix Myhre. Mijlocașul central are o cotă de piață de 3,5 milioane de euro.

Antrenorul lui U Cluj a analizat jocul formației norvegiene înaintea primei manșe și a vorbit despre calitățile fotbaliștilor aflați la dispoziția adversarilor.

„E o echipă foarte bună pentru mine, am văzut două meciuri după finalul Campionatului Mondial. Au jucători buni la mijloc, cu atacanți buni. Sunt o echipă bună, foarte bună. Ingason, Holm, Mathisen...

Castro revine după o accidentare, dar e foarte bun. Un jucător bun, acum joacă foarte des Holm, dar Castro a făcut multe lucruri pozitive, dar apoi s-a accidentat. E un jucător care poate deregla jocul.

Mă aștept... La ce mă aștept? Mă aștept să facem un joc bun, mă aștept ca băieții să facă o figură frumoasă pentru că e un meci dificil, foarte dificil, ei sunt în plin campionat, noi nu. Am făcut două meciuri cu Dinamo Kiev foarte bune și asta îmi dă încredere", a spus Bergodi.