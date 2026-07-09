Update. 20.07: U Cluj a remizat în deplasare, cu Dinamo Kiev, scor 0-0, în prima manșă a turului 1 preliminar al Ligii Europa. Oamenii lui Cristiano Bergodi au scăpat neînvinși și fără gol primit și au șanse importante să se califice în faza următoare. Returul este programat joia viitoare, la Cluj, de la ora 20.30.

U Cluj, vicecampioana din Superliga, debutează, azi, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), contra ucrainenilor de la Dinamo Kiev, în turul 1 preliminar al Ligii Europa. Partida se va disputa în Polonia, la Lublin.

Returul este programat la Cluj, săptămâna viitoare, pe 16 iulie, de la ora 20.30. Dacă vor trece de cei de la Dinamo Kiev, elevii lui Cristiano Bergodi vor întâlni formația greacă PAOK Salonic în turul 2 preliminar de Europa League.

În caz contrar, dacă vor fi eliminați de Dinamo Kiev, clujenii vor da peste norvegienii de la Brann în turul 2 de Conference League.

„Jucăm cu o echipă foarte bună, un colos din Europa de Est și normal că trebuie să fim pregătiți. În acest moment nu e așa ușor, pentru că venim după un cantonament, la fel ca ei, dar cred că putem oferi un fotbal frumos mâine seară.

Întâlnim o formație cu jucători tineri. I-am analizat pe faza ofensivă, iar de la mijloc în sus au fotbaliști foarte buni, așezați într-un 4-3-3 sau 4-2-3-1.

Îi au pe Shaparenko, ca număr 8, Voloshyn și atacant pe Ponomarenko, care a marcat foarte multe goluri și e puternic. Dinamo Kiev este, într-adevăr, o echipă foarte bună și tânără”, a spus Cristiano Bergodi, antrenorul clujenilor, înaintea confruntării de diseară.

„Mă interesează ca echipa mea să arate un fotbal frumos în fața unui colos din Europa de Est. Acest meci este unul dintre cele mai importante din istoria lui U Cluj și sper să facem o figură frumoasă”, a mai precizat tehnicianul italian.

Dinamo Kiev (4-3-3): Neshcheret - Tymchyk, Myhavko, Popov, Vivcharenko - Brazhko, Shaparenko, Buyalskyi - Voloshyn, Guerrero, Redushko Antrenor: Igor Kostiuk

U Cluj (4-2-3-1): Michail - Mikanovic, Coubiș, Poulolo, Chipciu - Drammeh, Pinho - Macalou, Nistor, Ștefănescu - Mendy Antrenor: Cristiano Bergodi

Arbitru: Joonas Jaanovits (Estonia) // A1: Aron Harsing (Estonia) // A2: Silver Koiv (Estonia) Rezervă: Kristo Kulljastinen (Estonia) // Arbitru VAR: Aleandro Di Paolo (Italia) // Asistent VAR: Kristo Tohver (Estonia)