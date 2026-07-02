Rapid București și Petrolul Ploiești au reușit victorii clare în fața adversarilor întâlniți în stagiile de pregătire din Austria și Polonia.

Formația giuleșteană a bifat un succes important în cadrul cantonamentului din Austria. Rapid București a învins reprezentativa Ucrainei, Dinamo Kiev, cu scorul de 3-1, după o primă repriză în care cele două porți au rămas intacte. Confruntarea s-a disputat pe HF-Stadion Bad Wimsbach.

Pentru echipa antrenată de giuleșteni au punctat Omar El Sawy în minutul 53, Borisav Burmaz în minutul 76, dintr-o lovitură de la unsprezece metri, și Mohammed Kamara, care a închis tabela în minutul 89.

Golul de onoare al ucrainenilor a fost înscris de Vitali Buialski în minutul 56, tot din penalty. Această partidă a reprezentat un test util și pentru Dinamo Kiev, care peste o săptămână va juca prima manşă a dublei cu Universitatea Cluj, din primul tur preliminar al Europa League.

Echipa de start trimisă în teren pentru acest meci a fost alcătuită din Aioani, Onea, Cr. Ignat, Kramer (în calitate de căpitan), Bubanja, Hromada, Grameni, R. Pop, Al. Dobre, Jambor și Petrila.

Perioada de pregătire din Austria nu se oprește însă aici pentru bucureșteni. Rapid va mai juca trei meciuri de verificare, pe 5 iulie cu Rapid Viena, pe 8 iulie cu FC Kosice şi pe 9 iulie cu Slovan Liberec.

În paralel, o altă echipă de tradiție din România, Petrolul Ploiești, a obținut un succes clar în cel de-al treilea joc disputat în cantonamentul de la Gniewino. Ploieștenii au învins formaţia poloneză de liga a treia MKS Chojniczanka Chojnice cu scorul de 4-1.

Deși polonezii au deschis scorul prin Hubert Sobol în minutul 15, prahovenii au întors rapid rezultatul. Golurile victoriei au fost semnate de Adrian Chică-Roşă în minutul 20, David Paraschiv în minutul 38, Robert Jerdea în minutul 76 şi Leo Teixeira în minutul 85, potrivit site-ului clubului prahovean.

Echipa condusă de prahoveni a început partida în formula Zima (înlocuit de Şt. Rădulescu în minutul 46), Ludewig, Zaian, Argeşanu, A. Dumitrescu (căpitan), Lucho Vega (înlocuit de A. Dumitrache în minutul 46), Dele, Manolache, M. Ioniţă, D. Paraschiv și Chică-Roşă. Din minutul 72, staff-ul tehnic a rulat tot lotul, intrând pe teren Ţuţu, Papp, Malula, Tolea, Bran, Hanca, Teixeira, Jerdea, Martins şi Leescu.

Vineri, de la ora locală 11:00 (ora 12:00 în România), Petrolul are programat ultimul test al acestui stagiu, în compania formaţiei Arka Gdynia. În precedentele partide din Polonia, echipa din Ploiești a înregistrat rezultate oscilante: a surclasat formaţia Lechia Gdansk cu scorul de 5-0 şi a fost învinsă de echipa poloneză de liga a treia Olimpia Grudziadz, cu 4-1.