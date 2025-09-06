Sport Vladislav Blănuță a provocat un scandal uriaș în Ucraina după ce distribui postări pro-ruse pe TikTok







Vladislav Blănuță, legitimat recent la Dinamo Kiev, a intrat în atenția publicului din Ucraina, după ce mai mulți utilizatori de TikTok l-au acuzat că ar fi distribuit, în trecut, conținut cu tentă pro-rusă. Ca reacție la aceste acuzații, clubul ucrainean a emis un comunicat în care a precizat că a avut o discuție cu jucătorul.

Clubul de fotbal Dinamo Kiev a transmis un comunicat în care subliniază angajamentul ferm față de valorile patriotismului și opoziției față de agresiunea militară asupra Ucrainei. Oficialii clubului au precizat că selecția jucătorilor se face ținând cont nu doar de criterii sportive, ci și de poziționarea lor față de situația actuală din țară.

În același context, conducerea clubului a considerat necesar să ofere explicații privind transferul recent al atacantului român, reafirmând că Dinamo Kiev nu acceptă compromisuri în ceea ce privește poziția publică a sportivilor săi față de temele sensibile ale realității ucrainene.

Vladislav Blănuță a fost transferat de la FCU Craiova la Dinamo Kiev pentru 2,6 milioane de euro, cu bonusuri suplimentare de 300.000 de euro, în funcție de performanțele viitoare.

Tânărul jucător a semnat un contract valabil până în anul 2030 și va avea un salariu anual de 520.000 de euro, conform informațiilor din surse apropiate negocierilor. Transferul reprezintă una dintre cele mai importante mutări ale verii pentru FCU Craiova, club care își asigură astfel un profit considerabil.

„Dragi ucraineni și ucrainence. Sunt mândru că voi juca în Ucraina pentru marele club Dinamo Kiev. Glorie eroilor, glorie Ucrainei. Ucraina va câștiga”, a transmis Vladislav Blănuță.

Din păcate, Vladislav Blănuță se confruntă cu un val de reacții negative din partea suporterilor echipei ucrainene. Comentariile postate pe rețelele de socializare reflectă o dezamăgire profundă în rândul fanilor, unii dintre aceștia cerând chiar plecarea imediată a jucătorului.

Unii suporteri sunt de părere că Blănuță transmite public doar un mesaj impus, nu unul personal: „Va spune doar ce i s-a spus, nu ce gândește cu adevărat”, a scris un utilizator.

Alții au considerat prezența sa la club ca fiind nepotrivită în contextul actual, un comentariu afirmând că: „Este o rușine. Probabil își va pune stema Ucrainei pe piept și va fi iertat”.

S-a sugerat și varianta unui transfer în Turcia, unde perioada de mercato este încă deschisă, iar un eventual împrumut este văzut ca o soluție: „Poate fi trimis acolo cât încă se mai poate”.

Printre cele mai critice mesaje, se numără și acuzații privind lipsa de considerație față de fanii afectați de conflictul armat: „Este lipsă de respect față de cei care și-au dat viața pentru țară”.

Unii suporteri cer conducerii clubului să analizeze mai atent politica de transferuri: „Dinamo ar trebui să fie mai atentă când aduce jucători”. Alții consideră chiar că păstrarea jucătorului ar putea transmite un mesaj politic greșit: „Dacă nu se reziliază contractul, înseamnă că nu sunteți împotriva genocidului”. Aceste sunt doar câteve dintre mesajele de pe rețele de socializare ucrainene.