Liderii partidelor parlamentare sunt așteptați vineri să îi prezinte președintelui Nicușor Dan o variantă pentru depășirea blocajului politic, după o nouă rundă de negocieri desfășurată în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni. Deși negocierile continuă, singurul aspect convenit până în prezent este formarea unui guvern minoritar cu orientare pro-occidentală.

Rămâne însă neclar dacă viitorul Executiv va fi construit în jurul partidelor de dreapta sau va avea ca principal pilon PSD.

PSD și USR își mențin pozițiile, iar acest lucru îngreunează negocierile pentru formarea Guvernului. Președintele USR, Dominic Fritz, consideră că o formulă în care PSD ar guverna fără un partener reformist ar reprezenta o eroare majoră.

„Să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală”, a declarat liderul USR.

De cealaltă parte, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat atitudinea reprezentanților USR. Liderul social-democrat susține că unele formațiuni au fost preocupate exclusiv de păstrarea funcțiilor și privilegiilor și a transmis că PSD poate construi o majoritate și fără sprijinul USR.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a făcut apel la responsabilitate și la găsirea unei formule de guvernare, chiar dacă negocierile sunt dificile.

Potrivit acestuia, diferențele dintre partide nu trebuie să conducă la prelungirea crizei politice, subliniind că România are nevoie de un guvern funcțional și că „nu putem să închidem țara”.

Președintele Nicușor Dan a declarat că așteaptă din partea partidelor o propunere clară și o majoritate capabilă să susțină viitorul Executiv, insistând asupra responsabilității clasei politice în actualul context.

Președintele Nicușor Dan și-a reafirmat poziția în privința AUR. Șeful statului a declarat din nou că formațiunea nu are o direcție pro-occidentală.