Partidele implicate în negocierile pentru formarea noului Executiv trebuie să stabilească în ce condiții sunt dispuse să susțină un guvern minoritar, a declarat președintele Nicușor Dan la Cluj-Napoca. Șeful statului a precizat că joi ar urma să aibă loc discuții între formațiunile politice, iar vineri acestea ar trebui să prezinte concluziile la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan a afirmat că, după consultările desfășurate marți, s-a conturat varianta unei formule de guvernare pro-occidentale susținute parlamentar.

„Legat de desemnarea premierului, am avut, după cum ştiţi, o rundă de discuţii ieri, s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, şi acum partidele sunt în perioada în care şi-au asumat că vin cu condiţiile pentru a susţine, fără a face parte din guvern, a susţine guvernul minoritar", a declarat, miercuri seară, la Cluj-Napoca, preşedintele Nicuşor Dan.

Șeful statului a arătat că următoarea etapă aparține formațiunilor politice, care trebuie să stabilească termenii unui eventual acord de susținere.

Președintele a transmis că se așteaptă ca partidele să respecte angajamentele asumate în cadrul discuțiilor.

„Cam aici suntem şi sper să fie serioşi să închidem cât de curând", a declarat Nicuşor Dan.

Acesta a explicat și calendarul pe care îl are în vedere pentru finalizarea negocierilor.

„Ar trebui ca mâine să discute ei între ei şi vineri să vină la mine cu concluzia", a explicat şeful statului.

Întrebat dacă liderul PSD, Sorin Grindeanu, are șanse să fie desemnat prim-ministru, Nicușor Dan a evitat un răspuns categoric.

„Haideţi să vedem ce agreează partidele", a declarat președintele.

Declarația vine după ce conducerea PSD a decis miercuri, în unanimitate, în cadrul Biroului Politic Național, să își asume participarea la guvernare și să îl propună pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

Tot miercuri, liderii PNL, USR și UDMR s-au întâlnit pentru a analiza un acord politic pe care intenționează să îl prezinte președintelui.

În aceeași zi, președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că formațiunea sa este pregătită să susțină un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.

"România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele şi livrează pentru oameni", a declarat Dominic Fritz, precizând că USR este dispus să își asume această formulă de guvernare.