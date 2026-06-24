Politica

PSD se reunește pentru mandatul negocierilor de guvernare. Decizii-cheie azi

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PSD se reunește pentru mandatul negocierilor de guvernare. Decizii-cheie azi
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Din cuprinsul articolului

Biroul Permanent Național al PSD se reunește miercuri, de la ora 12:00, într-o ședință desfășurată online, pentru a stabili pașii politici ai partidului în contextul formării unui nou guvern.

Liderii social-democrați urmează să decidă mandatul cu care vor merge la negocierile cu celelalte partide parlamentare, în vederea conturării unei majorități guvernamentale, potrivit unor surse politice.

Negocieri PSD–PNL–UDMR pentru o posibilă formulă de guvernare

Potrivit acelorași surse, în cursul zilei de miercuri ar putea avea loc discuții între PSD, PNL și UDMR pentru stabilirea unei formule de majoritate parlamentară.

Scopul negocierilor ar fi conturarea unei susțineri parlamentare pentru un eventual guvern minoritar condus de PSD, variantă aflată în analiză la nivel politic.

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Consultările de la Cotroceni: scenariul unui guvern minoritar

Consultări Cotroceni UDMR

Consultări Cotroceni UDMR. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că, în urma consultărilor cu partidele parlamentare, se conturează varianta unui guvern politic minoritar, susținut de un acord parlamentar prealabil.

„Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a scris șeful statului pe platforma X.

Nicușor Dan, apel la accelerarea negocierilor

Președintele a transmis că partidele trebuie să demareze rapid discuțiile pentru un acord politic care să permită formarea unui executiv funcțional.

„Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”, a mai transmis Nicușor Dan.

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