Președintele Nicușor Dan a anunțat marți seară, după consultările cu partidele de la Palatul Cotroceni, că varianta care începe să se contureze pentru depășirea crizei politice este formarea unui guvern minoritar, susținut printr-un acord parlamentar negociat în prealabil. Mesajul șefului statului vine după o zi întreagă de discuții cu liderii formațiunilor parlamentare, care au prezentat propriile soluții pentru formarea unui nou Executiv.

Șeful statului a transmis că discuțiile de la Cotroceni au avut ca obiectiv identificarea unei formule care să permită formarea rapidă a unui nou guvern, după eșecul învestirii Cabinetului Veștea.

„Astăzi am purtat consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru a identifica o soluție la criza politică în care ne aflăm. Opțiunea care pare să se contureze este aceea a unui guvern minoritar, care s-ar baza pe un acord de susținere parlamentară convenit în prealabil”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

În acest context, președintele a cerut formațiunilor parlamentare să înceapă negocierile pentru stabilirea unui acord politic care să ofere susținerea necesară viitorului Executiv.

„Prin urmare, invit partidele parlamentare să înceapă discuțiile în vederea semnării acestui acord parlamentar și, ulterior, să-mi prezinte propuneri privind structura unui guvern minoritar, susținut în conformitate cu acest acord.”

Nicușor Dan a subliniat că întregul proces trebuie accelerat, având în vedere că România are nevoie cât mai repede de un guvern cu atribuții depline.

„Întregul proces trebuie să se desfășoare într-un ritm accelerat, întrucât este urgentă necesitatea de a forma un guvern funcțional și stabil”, a scris Nicușor Dan.

La consultările de la Cotroceni, PSD a transmis că este dispus să își asume guvernarea și inclusiv funcția de premier. Liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a anunțat după întâlnirea cu președintele că social-democrații sunt pregătiți să intre la guvernare.

De partea cealaltă, PNL a venit cu propunerea unui „Pact pentru România”, care să funcționeze până la finalul anului și să includă angajamente privind reformele din PNRR, disciplina parlamentară și susținerea unor măsuri economice considerate urgente.

Liderul liberal Ilie Bolojan a prezentat două variante pe care partidul le consideră fezabile: un guvern minoritar construit în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, ambele formule urmând să funcționeze pe baza unui acord politic negociat înaintea desemnării premierului.

USR a transmis o poziție fermă în cadrul consultărilor. Președintele partidului, Dominic Fritz, a declarat că formațiunea nu va susține un guvern din care să facă parte PSD.

Liderul USR a arătat că partidul este dispus să participe la un executiv minoritar alături de PNL și UDMR, urmând ca susținerea parlamentară să fie negociată separat. Totodată, Fritz a afirmat că actuala configurație parlamentară nu mai reflectă în totalitate opțiunile electoratului și a amintit că alegerile anticipate ar putea reprezenta o soluție de relansare politică, chiar dacă organizarea lor este dificilă.

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat la Cotroceni trei scenarii posibile pentru formarea viitorului guvern. Potrivit acestuia, una dintre variante este un executiv minoritar format din PNL, USR și UDMR, susținut în Parlament de PSD. O a doua variantă ar presupune un guvern PSD sprijinit de PNL și UDMR, iar cea de-a treia ar însemna refacerea unei coaliții cu majoritate parlamentară, asemănătoare celei care a funcționat până în vara anului trecut.

Kelemen Hunor a subliniat că orice formulă trebuie să pornească de la un acord politic clar înainte de desemnarea unui premier și a apreciat că un guvern minoritar ar putea avea șanse să funcționeze până la alegerile din 2028. De asemenea, liderul UDMR a exclus ideea alegerilor anticipate ca soluție pentru actuala criză politică.

În acest moment, mesajul transmis de Nicușor Dan indică faptul că negocierile se mută din nou la masa partidelor, iar principala variantă aflată în discuție este formarea unui guvern minoritar susținut printr-un acord parlamentar care să asigure stabilitatea necesară pentru perioada următoare.