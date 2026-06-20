Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, în Turcia, cu referire la dosarul în care este anchetat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, că se bucură că în prrezent nimeni nu știe din dosarele instrumentate de Direcția Națională Anticorupție (DNA) altceva decât comunică procurorii.

Șeful statului a fost întrebat de unde știe că există stenograme în dosarul instrumentat de DNA contra primarului Municipiului București, având în vedere declarația sa de vineri, potrivit căreia este mulțumit că nu se mai scurg stenograme din dosarele parchetului anticorupție.

Nicușor Dan a răspuns că el nu știe nimic mai mult decât ceea ce au comunicat în mod public procurorii și că este bucuros că nimeni nu are mai multe informații în această privință.

Președintele a mai spus că el crede că, atât timp cât procurorii DNA au deschis acest dosar, există și probe suficiente pentru acuzațiile pe care anchetatorii i le aduc actualului primar general.

„Bineînțeles că în momentul în care procurorii spun că există indicii că s-a întâmplat ceva, evident că există niște probe pe care nici unul dintre noi nu le cunoaștem azi. Asta e normalitatea”, a spus președintele

Reamintim că Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București după ce fostul ocupant al fotoliului de edil al Capitalei, Nicușor Dan, care se afla la al doilea mandat, a câștigat alegerile prezidențiale reluate, după ce Curtea Constituțională a decis să anuleze scrutinul anterior, în care se calificaseră pentru al doilea tur Călin Goergescu și Elena Lasconi.

Actualul primar general a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile de procurorii DNA joi, după ce l-au chemat la audieri în mai multe dosare penale, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, unele vizând activitatea sa de primat al sectorului 6.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București”, acuză DNA.

Procurorii anticorupție mai susțin că, „în același context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanți și contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele și funcționarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul CIUCU CIPRIAN”.

„Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul CIUCU CIPRIAN, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”, mai acuză DNA.