Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru astăzi, începând cu ora 13:00, toate partidele și formațiunile politice parlamentare la Palatul Cotroceni. Consultările de urgență au fost decise în temeiul articolului 103 din Constituție, după ce Parlamentul a respins oficial învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea, prelungind blocajul politic de la nivel executiv.

Luni seară, echipa guvernamentală propusă de Adrian Veștea a căzut în plenul reunit, reușind să strângă doar 189 de voturi „pentru”, cu mult sub pragul minim legal de 233 de voturi necesare pentru validare.

Administrația Prezidențială a transmis calendarul oficial al discuțiilor de marți. Șeful statului va primi delegațiile politice din 30 în 30 de minute, începând cu primele trei mari forțe parlamentare:

Ora 13:00 - Partidul Social Democrat (PSD)

Ora 13:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)

Ora 14:00 - Partidul Național Liberal (PNL)

Ora 14:30 - Uniunea Salvați România (USR)

Ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

Ora 15:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

Ora 16:00 - Partidul S.O.S. România (SOS)

Ora 16:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT)

Ora 17:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România

Ora 17:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România

Ora 18:00 - Parlamentarii neafiliați

Runda de consultări este decisivă pentru stabilirea unei noi majorități sau a unei formule de compromis. După eșecul de luni al Guvernului Veștea, partidele vin la Cotroceni cu strategii divergente. În timp ce PNL a avansat deja ideea unui pact pe șase luni ce include două variante de guvern minoritar (fie exclusiv PSD, fie o formulă de centru-dreapta cu USR și UDMR), restul formațiunilor politice își vor prezenta propriile opțiuni în fața președintelui Nicușor Dan.