Nicușor Dan a convocat consultări urgente la Cotroceni pentru desemnarea noului premier. Programul complet al discuțiilor
- Maria Miron
- 23 iunie 2026, 10:06
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru astăzi, începând cu ora 13:00, toate partidele și formațiunile politice parlamentare la Palatul Cotroceni. Consultările de urgență au fost decise în temeiul articolului 103 din Constituție, după ce Parlamentul a respins oficial învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea, prelungind blocajul politic de la nivel executiv.
Luni seară, echipa guvernamentală propusă de Adrian Veștea a căzut în plenul reunit, reușind să strângă doar 189 de voturi „pentru”, cu mult sub pragul minim legal de 233 de voturi necesare pentru validare.
Programul oficial al consultărilor de la Palatul Cotroceni. PSD, primul pe listă
Administrația Prezidențială a transmis calendarul oficial al discuțiilor de marți. Șeful statului va primi delegațiile politice din 30 în 30 de minute, începând cu primele trei mari forțe parlamentare:
Ora 13:00 - Partidul Social Democrat (PSD)
Ora 13:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)
Ora 14:00 - Partidul Național Liberal (PNL)
Ora 14:30 - Uniunea Salvați România (USR)
Ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
Ora 15:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale
Ora 16:00 - Partidul S.O.S. România (SOS)
Ora 16:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT)
Ora 17:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România
Ora 17:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România
Ora 18:00 - Parlamentarii neafiliați
Miza negocierilor din această după-amiază
Runda de consultări este decisivă pentru stabilirea unei noi majorități sau a unei formule de compromis. După eșecul de luni al Guvernului Veștea, partidele vin la Cotroceni cu strategii divergente. În timp ce PNL a avansat deja ideea unui pact pe șase luni ce include două variante de guvern minoritar (fie exclusiv PSD, fie o formulă de centru-dreapta cu USR și UDMR), restul formațiunilor politice își vor prezenta propriile opțiuni în fața președintelui Nicușor Dan.