Cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veștea a fost respins de Parlament, după ce nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi pentru învestire. Astfel, Nicușor Dan trebuie să deschidă o nouă rundă de negocieri cu partidele pentru desemnarea unui viitor premier.

Executivul propus a primit 189 de voturi favorabile și 23 împotrivă, mult sub pragul necesar pentru obținerea încrederii Parlamentului.

Potrivit Constituției, un guvern poate fi învestit doar cu votul majorității absolute a parlamentarilor, calculată raportat la numărul total al deputaților și senatorilor.

După eșecul votului din Parlament, șeful statului este obligat să convoace formațiunile politice la consultări pentru identificarea unei soluții de guvernare. În urma discuțiilor, președintele poate desemna un nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

Noul premier desemnat va avea la dispoziție zece zile pentru a forma echipa guvernamentală și pentru a elabora programul de guvernare. Ulterior, miniștrii vor fi audiați în comisiile parlamentare, iar cabinetul va fi supus unui nou vot de învestitură.

Respingerea Cabinetului Veștea reprezintă prima încercare eșuată de formare a unui guvern. Constituția permite dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate doar în condiții stricte: trebuie să treacă minimum 60 de zile de la prima solicitare de învestire, iar Parlamentul să respingă cel puțin două propuneri de guvern.

Până la formarea unui nou executiv cu puteri depline, guvernul interimar condus de Ilie Bolojan își va exercita atribuțiile prevăzute de lege.

Acesta poate gestiona activitatea curentă a administrației, însă are atribuții limitate și nu poate adopta măsuri legislative majore.

În interiorul PSD au apărut discuții privind asumarea conducerii viitorului executiv. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a transmis că formațiunea nu evită responsabilitatea guvernării, însă nu a precizat dacă este dispus să preia funcția de premier. Totodată, social-democrații au exclus sprijinirea unui guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.

În același timp, fostul secretar general al PSD, Paul Stănescu, consideră că partidul care a obținut cel mai bun rezultat electoral ar trebui să revendice poziția de prim-ministru și să conducă negocierile pentru formarea unei majorități.

De partea cealaltă, Ilie Bolojan a avansat ideea unui pact politic național care să asigure stabilitatea în următoarele luni. Liderul liberal susține că actualul context politic impune soluții de compromis și a propus două variante: un guvern minoritar condus de PSD, susținut de celelalte partide, sau un executiv format din PNL, USR și UDMR, sprijinit parlamentar printr-un acord politic.

În centrul negocierilor se află implementarea reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Liderii politici avertizează că întârzierile legislative pot afecta accesul României la fonduri europene importante, în valoare de miliarde de euro.

În perioada următoare, toate privirile vor fi îndreptate către Palatul Cotroceni, unde consultările politice ar putea decide nu doar numele viitorului premier, ci și formula de guvernare care va conduce România într-o perioadă marcată de provocări economice și bugetare.