Nicușor Dan, surprins la Bruxelles alături mai mulți politicieni

Președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins la o masă informală la Bruxelles alături de europarlamentarii Rareș Bogdan și Victor Negrescu, dar și de alți politicieni români, potrivit Mediafax.

Fotografiile au apărut în spațiul public în aceeași zi în care Partidul Național Liberal și-a validat noua echipă de conducere în cadrul Congresului Extraordinar.

Contextul a atras atenția deoarece Rareș Bogdan s-a numărat printre liderii liberali care au criticat public direcția adoptată de noua conducere a partidului.

Potrivit informațiilor prezentate de Digi24, la masa la care participa șeful statului s-au aflat și Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază, Victor Negrescu, europarlamentar PSD și vicepreședinte al Parlamentului European, precum și Eugen Tomac.

În grup s-a aflat și Valentin Naumescu, consilier prezidențial responsabil de afacerile europene.

Până în prezent, Administrația Prezidențială nu a transmis informații suplimentare privind caracterul întâlnirii sau agenda discuțiilor.

Momentul publicării fotografiilor coincide cu desfășurarea Congresului Extraordinar al PNL, unde premierul și liderul liberal Ilie Bolojan a fost reconfirmat la conducerea partidului.

Tot în cadrul congresului a fost validată noua echipă de conducere. Dan Motreanu a rămas prim-vicepreședinte, iar Robert Sighiartău a fost desemnat secretar general al formațiunii. Printre vicepreședinții aleși se numără Mircea Abrudean, Oana Gheorghiu, Gabriela Horga, Alexandru Muraru, Siegfried Mureșan, Dragoș Pîslaru, Ioan Popa și Florin Roman.

În paralel, în interiorul partidului au continuat disputele legate de direcția politică a formațiunii și de relația acesteia cu alte partide din zona de centru-dreapta.

În aceeași zi, Rareș Bogdan a publicat un mesaj amplu în care a criticat noua conducere a PNL și apropierea unor lideri liberali de personalități asociate cu USR și REPER.

Europarlamentarul a susținut că partidul riscă să își îndepărteze electoratul tradițional și a contestat unele dintre opțiunile politice promovate de noua echipă de conducere. De asemenea, el a criticat măsurile fiscale adoptate de guvern și a cerut o reevaluare a strategiei economice.

Mesajul său se înscrie într-o serie de poziționări publice critice față de reorganizarea partidului după instalarea noii conduceri.