Adrian Veștea se întâlnește cu George Simion după ultimatumul AUR

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat luni că va avea o întâlnire cu liderul AUR, George Simion, în contextul negocierilor politice privind susținerea noului Guvern. Anunțul a fost făcut după ce președintele AUR a transmis că formațiunea sa nu va vota Cabinetul Veștea și l-a invitat pe acesta la sediul partidului pentru o discuție.

Într-un mesaj publicat luni, Adrian Veștea a confirmat că va purta discuții cu liderul AUR, argumentând că situația politică actuală impune dialog între toate formațiunile reprezentate în Parlament.

„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion.

Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a anunțat Adrian Veștea într-o postare pe Facebook.

Mesajul premierului desemnat a apărut la scurt timp după declarațiile făcute de George Simion în cadrul unei conferințe de presă.

Liderul AUR a afirmat că parlamentarii formațiunii vor vota împotriva Cabinetului Veștea în cazul în care Executivul va ajunge luni seară la votul de învestitură.

„La fel cum toți cei 90 de parlamentari AUR au votat moțiunea de cenzură depusă de noi, la fel diseară, dacă va exista un vot, cu un premier care n-a venit să ne ceară susținerea, ci ne-a zis că trebuie să dăm dovadă de patriotism, acest Guvern nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Eu fac un apel şi la premierul desemnat Veştea să predea mandatul sau să amâne acest vot. În mod evident, mai ales după anunţul pe care îl fac, acest cabinet nu o să treacă, nu va avea susţinerea a 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală în acest Parlament”, a declarat George Simion.

Potrivit acestuia, în actualele condiții, Executivul nu ar avea numărul necesar de voturi pentru a obține învestitura.

Deși a anunțat că partidul său nu va susține Guvernul, George Simion a lansat o invitație publică pentru Adrian Veștea și a solicitat o poziție clară din partea președintelui Nicușor Dan.

„Îl aştept pe domnul Veştea până diseară, la ora 20:00, la sediul formaţiunii noastre, pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru ţară. (…) Îi cer și lui Nicușor Dan să zică public dacă este nevoie de voturile AUR și, într-o întrevedere, dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști”, a mai spus Simion.

Liderul AUR a afirmat că obiectivul principal îl reprezintă ceea ce a numit o reconciliere la nivel național și a susținut că toate discuțiile politice trebuie purtate public.

„Nu prin birouri ascunse, nu prin negocieri secrete. Pe noi ne interesează ca România să se însănătoşească.”