Grupurile parlamentare UPR din Camera Deputaților și PACE – Întâi România din Senat au anunțat luni că vor participa la votul de învestitură al Guvernului Adrian Veștea, programat în Parlament de la ora 21:30, și că vor susține instalarea Executivului. Anunțul vine în contextul în care AUR a transmis că nu va vota noul guvern.

Grupul parlamentar „Uniți pentru România” din Camera Deputaților a anunțat că va vota pentru învestirea Guvernului Adrian Veștea.

„Cu consecvența de care am dat dovadă în poziționarea noastră fermă de fiecare dată, astăzi Grupul „Uniți pentru România” a decis să voteze pentru învestirea unui guvern cu puteri depline. Având în vedere criza politică și economică extrem de gravă în care se află România – o criză generată de ani de incompetență, corupție și decizii luate împotriva interesului național – am ales să acționăm responsabil și fără ezitare.

Nu mai este timp de jocuri politice, de negocieri de culise și de promisiuni goale. Românii suferă din cauza prețurilor explozive, a sărăciei care se extinde, a infrastructurii distruse și a unui stat care și-a pierdut complet busola. De aceea, Grupul „Uniți pentru România” susține un guvern cu puteri depline care să înceapă imediat să se ocupe de adevăratele probleme ale României:

• redresarea economică reală,

• protecția cetățenilor,

• combaterea corupției din instituții,

• suveranitatea și interesele naționale puse înainte de orice”, se arată în comunicatul transmis de grup.

Și grupul PACE - Întâi România din Senat a anunțat că va vota pentru învestirea Executivului.

”Un vot pentru Veștea este singura cale de a opri instalarea unui pol progresist și de a-l trimite definitiv la pensie pe Ilie Bolojan, scoțându-l complet din viața politică. Aceasta va fi o lovitură decisivă aplicată globaliștilor. Cine refuză astăzi deblocarea țării, din calcule electorale greșite, livrează de facto frâiele economiei și privatizarea resurselor direct pe masa acestora. Noi votăm pentru stabilitatea și suveranitatea României”, se arată în poziția transmisă de grup.

Înaintea votului de învestitură, deputatul Romeo Lungu (PSD), propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în Guvernul Adrian Veștea, a primit aviz consultativ negativ în comisiile parlamentare.

Rezultatul a venit după ce parlamentarii AUR au părăsit ședința de audieri și au anunțat că nu susțin învestirea Executivului. Cei șase reprezentanți ai formațiunii prezenți la ședință au ieșit din sală înaintea votului, susținând că președintele Nicușor Dan nu ține cont de voința populară și că nu vor participa la procedură.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că parlamentarii partidului nu vor vota pentru învestirea Guvernului Adrian Veștea.

Totodată, acesta a transmis că așteaptă negocieri cu echipa premierului desemnat și i-a cerut lui Adrian Veștea să își depună mandatul sau să amâne votul din Parlament. Simion a mai afirmat că AUR va iniția procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan dacă formațiunea va continua să fie catalogată drept extremistă.

Guvernul propus de Adrian Veștea are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit. În condițiile în care AUR a anunțat că nu participă la vot, obținerea majorității necesare rămâne incertă.