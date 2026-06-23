PNL propune două variante de guvern minoritar și un pact pe șase luni, după eșecul Cabinetului Veștea în Parlament

PNL, prin vocea președintelui Ilie Bolojan și a vicepreședintelui Gabriela Horga, a prezentat public strategia formațiunii pentru depășirea blocajului politic generat de picarea Guvernului Adrian Veștea. Liberalii au propus partidelor din Parlament încheierea unui acord valabil pentru următoarele șase luni și au avansat două soluții executive.

Luni seară, Parlamentul a respins învestirea Cabinetului condus de Adrian Veștea, înregistrându-se doar 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”, dintr-un total necesar de 233 de voturi favorabile.

Vicepreședintele PNL, Gabriela Horga, a atacat dur modul în care s-au desfășurat negocierile din jurul cabinetului respins și a detaliat soluțiile propuse de liberali.

„Guvernul trădatorilor, PSD-Veştea, a picat în Parlament. Spectacolul ruşinos al negocierilor cu AUR s-a încheiat cu un eşec pentru cei care l-au iniţiat. Adrian Veştea a cerşit voturile AUR şi a acceptat poziţia de marionetă a PSD. Partidul Naţional Liberal a fost un partid puternic care a rezistat cu Ilie Bolojan unui asalt teribil din toate părţile şi cu toate armele”, a scris Horga pe Facebook.

Aceasta a subliniat că lista de miniștri picată în plen era dominată de propuneri venite de la social-democrați, iar refuzul PNL de a vota acest executiv a demonstrat că partidul își păstrează identitatea.

„Partidul Naţional Liberal şi Ilie Bolojan au propus ieri o soluţie pentru depăşirea blocajului politic: încheierea unui acord prin care partidele să îşi asume, pentru următoarele şase luni, respectarea unor obiective clare. Viitorul guvern ar trebui să îşi angajeze răspunderea în Parlament pentru implementarea proiectelor din PNRR, menţinerea disciplinei financiare şi continuarea investiţiilor necesare dezvoltării României. Dacă formaţiunile politice ar ajunge la un acord pentru un astfel de pact naţional, există două variante: fie un guvern minoritar condus de PSD, fie un executiv minoritar alcătuit din PNL, USR şi UDMR. România are nevoie de decizii asumate, prin înţelegeri transparente între partidele politice, nu de combinaţii şi de voturi cumpărate la bucată”, a adăugat Gabriela Horga.

Președintele PNL și premierul interimar, Ilie Bolojan, a transmis la rândul său un mesaj ferm după votul din Parlament, cerând partidelor să înceteze înțelegerile netransparente de culise.

„România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline. Un Guvern construit pe transparenţă, reguli clare şi respect pentru principiile democratice. Jocurile de culise şi trădările şi-au arătat limitele. Ce se construieşte fără principii, fără seriozitate şi fără onestitate nu poate rezista”, a arătat Ilie Bolojan.

Liderul liberal a confirmat că PNL este gata să participe la deblocarea situației executive, însă doar pe baza regulilor propuse în pactul național: „PNL este pregătit să contribuie la o soluţie. Dar o soluţie corectă, asumată, transparentă şi construită în interesul real al României. Partidul Naţional Liberal îşi menţine propunerea privind învestirea unui Guvern minoritar, bazat pe un pact naţional care să stabilească priorităţile României pentru următoarele 6 luni”.