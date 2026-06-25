Politica

Negocieri pentru noul Guvern. Bolojan și Grindeanu discută la Vila Lac

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Negocieri pentru noul Guvern. Bolojan și Grindeanu discută la Vila LacIlie Bolojan și Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Președinții PNL și PSD, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, au o întâlnire joi după-amiază, la Vila Lac, pentru discuții privind formarea viitorului Guvern, potrivit unor surse politice. La negocieri participă și președintele USR, Dominic Fritz. Întâlnirea are loc înaintea termenului stabilit de președintele Nicușor Dan pentru prezentarea unei soluții privind noua formulă guvernamentală.

Negocieri pentru noul Guvern. Bolojan și Grindeanu discută la Vila Lac

Potrivit surselor politice, liderii PNL și PSD discută joi, la Vila Lac, despre variantele aflate pe masa negocierilor pentru formarea viitorului Executiv. Este prima întrevedere dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu după moțiunea de cenzură prin care Guvernul propus de Adrian Veștea a fost respins în Parlament.

La întâlnire participă și președintele USR, Dominic Fritz.

Discuțiile au loc înaintea termenului cerut de Nicușor Dan

Întâlnirea are loc după ce președintele Nicușor Dan a cerut partidelor pro-occidentale să ajungă până vineri la o soluție privind formarea noului Guvern. Negocierile vin după mai multe zile de blocaj politic și după ce formațiunile care au făcut parte din fosta coaliție au analizat mai multe variante de guvern minoritar, atât în formula PSD, cât și în formula PNL–USR–UDMR.

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După consultările de marți de la Palatul Cotroceni, șeful statului a declarat că discuțiile au condus la concluzia că următorul Executiv va fi unul minoritar, susținut de partide care nu vor face parte din Guvern.

„Legat de desemnarea premierului, am avut o rundă de discuții ieri. S-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală minoritară și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din Guvern, guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serioși și să închidem cât de curând”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a afirmat că joi este programată o nouă rundă de discuții între partide, iar vineri acestea ar urma să prezinte la Palatul Cotroceni concluziile negocierilor.

„Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursă foto: Presidency

Viziuni diferite pentru viitorul Guvern

PSD i-a transmis șefului statului că susține formarea unui guvern monocolor PSD, care să beneficieze de sprijinul parlamentar al celorlalte partide. La consultările desfășurate marți la Palatul Cotroceni, Marian Neacșu a declarat că PSD se bazează pe aproximativ 150 de voturi, dintre care 127 aparțin parlamentarilor social-democrați, iar restul ar proveni de la parlamentari din PNL. Pentru învestirea unui nou Guvern sunt necesare 233 de voturi.

La rândul său, USR a propus miercuri, în cadrul discuțiilor cu PNL și UDMR, o formulă de guvernare în două etape. Potrivit acestei variante, într-o primă fază ar urma să fie instalat un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, iar ulterior să fie constituit un guvern monocolor PSD.

Până în prezent, PNL și UDMR nu au anunțat o poziție oficială privind această propunere. După consultările de la Palatul Cotroceni, Ilie Bolojan a declarat că PNL este dispus să susțină fie un guvern PNL–USR–UDMR, fie un guvern PSD, cu condiția încheierii unui acord politic privind principalele priorități ale României până la sfârșitul anului.

PSD a reacționat la propunerea venită din partea USR printr-un comunicat de presă. Social-democrații consideră că România nu poate avea, în următoarele șase luni, un guvern minoritar PNL–USR–UDMR condus de un premier de dreapta, urmat de un guvern monocolor PSD, și solicită USR „să înceteze sabotarea” formării rapide a unui guvern funcțional. Pentru a fi învestit, un guvern minoritar PNL–USR–UDMR are nevoie de voturile PSD. În schimb, un guvern monocolor PSD ar putea obține votul de învestitură și fără sprijinul USR, dacă va fi susținut de PNL, UDMR și grupul minorităților naționale.

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