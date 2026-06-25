Președintele Nicușor Dan a declarat, în conferința de presă de joi, statele din Flancul Estic sunt „țările europene amenințate cel mai mult de Rusia”, invocând inclusiv incidentele recente din România și alte state din regiune. El a precizat că, la summitul NATO, România va prezenta angajamentele privind cheltuielile de securitate și va insista pe importanța Mării Negre și a părții sudice a Flancului Estic.

Președintele a mai spus că România discută, în cadrul financiar viitor, un program de înzestrare militară de aproximativ 130 de miliarde de lei, care include echipamente și mobilitate militară.

Întrebat despre acuzațiile potrivit cărora ar fi „de partea sistemului creat din rămășițele PCR și ale Securității”, Nicușor Dan a răspuns: „Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum reformezi sistemul fără să duci țara în anarhie. Între un câine care latră și unul care mușcă, eu îl prefer pe cel care mușcă. Eu voi fi întotdeauna în poziția de a fi instrumentul pentru a reforma sistemul.”

Despre discuțiile politice interne, președintele a spus că România are nevoie de un guvern „cât mai repede”, ideal până marți, înainte ca Parlamentul să intre în vacanță.

„Suntem oameni serioși. În consultarea publică de acum două zile au fost declarații politice care, puse cap la cap, duc la cel puțin o soluție. Aștept ca partidele să vină la mine cu o majoritate”, a afirmat el.

Nicușor Dan a amintit că, din declarațiile publice ale partidelor, se contura varianta unui guvern minoritar susținut de o majoritate pro-occidentală. „Mă aștept la responsabilitate, la o soluție majoritară”, a spus el.

Întrebat despre afirmația lui Sorin Grindeanu potrivit căreia Ilie Bolojan l-ar fi mințit, președintele a evitat polemica, dar a explicat contextul: „Când l-am desemnat pe domnul Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că va exista o majoritate. Altfel nu aș fi făcut-o. La fel și când l-am desemnat pe domnul Veștea. Niște lideri și-au schimbat opinia între timp.”

Despre discuțiile dintre AUR și Lucian Heiuș Veștea, Nicușor Dan a spus că ar fi fost „neconstituțional” să se implice.

Întrebat dacă AUR rămâne o linie roșie, el a răspuns:„În toate discuțiile avute, am militat pentru o majoritate care să susțină un guvern minoritar sau tehnocrat, dar care să fie pro-occidentală.”

Președintele a evitat să stabilească un termen-limită pentru funcționarea guvernului interimar, dar a spus că obiectivul este clar: „Speranța mea este să ajungem la un guvern cu puteri depline care să acționeze cu puteri depline.”

Despre fotografia apărută în spațiul public, Nicușor Dan a explicat că a fost vorba despre o întâlnire informală: „Am fost să mănânc. Am fost la o întâlnire cu Manfred Weber, la care au fost Rareș Bogdan, Eugen Tomac, domnul Pahonțu și întreaga echipă de securitate, pentru că asta este legea de protecție a demnitarilor. Ne-am așezat la o terasă să mâncăm.”

Întrebat dacă l-a „reevaluat” pe Sorin Grindeanu, președintele a spus că, dincolo de opiniile personale, responsabilitatea sa este să numească un premier capabil să adune o majoritate: „Trăim într-o democrație în care puterea e împărțită. Cred că am responsabilitatea să numesc un premier care să adune o majoritate.”