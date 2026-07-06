SUA vor relua în doar câteva săptămâni rotația efectivelor militare din Polonia, o măsură care fusese suspendată temporar. Informația a fost confirmată oficial de ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, care a citat surse guvernamentale de la Washington, conform agenției de presă Reuters.

Această decizie vine într-un moment de reevaluare strategică globală, în contextul în care Washingtonul analizează cu atenție numărul total de militari staționați pe continentul european. Oficialii americani au subliniat în repetate rânduri că statele europene trebuie să își asume o responsabilitate mult mai mare pentru propria securitate și să mărească bugetele alocate apărării.

Decizia inițială a SUA de a suspenda rotația trupelor din Polonia fusese anunțată în luna mai. Cu toate acestea, dinamica declarațiilor s-a schimbat rapid. La doar câteva zile după acel anunț, președintele american Donald Trump a sugerat o abordare mult mai ofensivă, afirmând chiar că în Polonia vor fi trimiși suplimentar încă 5000 de militari pentru a întări flancul estic al NATO.

Până de curând, guvernul de la Varșovia dăduse asigurări că face toate demersurile diplomatice necesare pentru readucerea soldaților americani pe teritoriul său, însă oficialii polonezi nu putuseră avansa un calendar clar sau termene precise pentru acest proces.

Anunțul reluării prezenței americane a fost primit cu un puternic optimism la Varșovia. Ministrul apărării a subliniat importanța parteneriatului strategic dintre cele două națiuni și a oferit detalii despre calendarul agreat cu partenerii de peste Ocean.

„Polonia este un aliat loial, deci mi-a facut plăcere cu atât mai mult să aflu că rotaţia, suspendată cu câteva săptămâni în urmă, va fi reluată şi se va încheia în următoarele săptămâni”, a spus Kosiniak-Kamysz.

Declarația a fost făcută în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la o fabrică de armament de pe teritorul Poloniei, unitate unde urmează să fie produse rachete de croazieră Barracuda, după un model dezvoltat de americani.

Prezent la același eveniment din industria de apărare, premierul polonez Donald Tusk a profitat de moment pentru a lansa un mesaj ferm către clasa politică. Șeful executivului de la Varșovia a cerut tuturor forțelor politice, indiferent de doctrină, să rămână unite în sprijinul acordat efortului de război al Ucrainei vecine.

Acest apel la solidaritate vine pe fundalul unor relații diplomatice tot mai tensionate între Varșovia și Kiev. Deteriorarea legăturilor bilaterale a fost provocată recent de decizia autorităților ucrainene de a-l onora public pe Stepan Bandera. Personalitatea acestui lider naționalist insurgent rămâne un subiect extrem de sensibil și dureros pentru polonezi, având în vedere că Bandera este considerat vinovat de masacrarea în masă a unor civili polonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.