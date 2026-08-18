Spania, lovită din nou de cutremur. Trei persoane au fost rănite

Un cutremur de suprafață cu magnitudinea 4,8 s-a produs marți, în apropiere de Granada, în sudul Spaniei, provocând rănirea ușoară a trei persoane și pagube materiale. Seismul a avut loc la câteva zile după un alt cutremur mai puternic în aceeași regiune, iar autoritățile au dispus verificări inclusiv la complexul Alhambra, relatează AFP.

Cutremurul a avut loc în jurul orei locale 10:38, iar epicentrul a fost localizat în Alhendin, la aproximativ 10 kilometri sud de Granada, potrivit Institutului Geografic Național din Spania. Seismul a avut o adâncime mai mică de un kilometru și a fost cel mai puternic dintr-o serie de mișcări telurice înregistrate marți dimineață. Mai mulți locuitori au ieșit din clădiri și s-au adunat pe străzi după producerea cutremurului.

Trei persoane au fost rănite ușor, printre ele aflându-se și o fetiță care a fost internată în spital, a spus Antonio Sanz, șeful serviciilor de urgență din regiunea Andaluzia. Serviciile de urgență au primit peste 500 de apeluri privind fisuri, căderi de moloz și alte probleme provocate de seism. Aproximativ o duzină dintre solicitări au vizat acordarea de asistență medicală, în principal pentru crize de anxietate.

„Totul s-a prăbuşit în jurul nostru. A fost îngrozitor”, a scris pe reţeaua X Cristina Ruiz Lopez, tehniciană de laborator care se afla într-un supermarket din Granada în momentul cutremurului.

În localitatea La Zubia, situată la aproximativ cinci kilometri sud-est de Granada, au fost semnalate și alte pagube.

„Pe lângă fisuri şi alte pagube, se prăbuşesc şeminee, provocând daune şi mai grave”, a scris pe X Toni Quinones, o asistentă socială din oraşul La Zubia, situat la aproximativ cinci kilometri sud-est de Granada, menţionând că pompierii lucrează „fără încetare” în cartierul ei.

Primăria Granada a decis închiderea tuturor clădirilor municipale, cu excepția celor în care funcționează servicii esențiale și de urgență. Măsura a fost luată preventiv, în contextul riscului unor noi mișcări seismice.

Primărița Marifran Carazo le-a cerut locuitorilor să rămână în case și „mai ales, în cazul unor noi cutremure, să evite să iasă afară şi, dacă se află afară, să evite să stea în preajma clădirilor”.

Echipe de conservare și experți au început verificarea complexului Alhambra din Granada după seism. Palatul, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, este unul dintre cele mai cunoscute monumente ale arhitecturii medievale din Spania și a fost reședința ultimului regat musulman de pe teritoriul țării.

Alcazaba, fortăreața istorică și cea mai veche parte a complexului, a fost evacuată după cutremur. Accesul la Palatele Nasride, fostele palate ale suveranilor musulmani din cadrul Alhambra, a fost suspendat.

Cutremurul de marți s-a produs după un alt seism, cu magnitudinea 5, înregistrat sâmbătă, puțin după ora locală 1:00. La acel moment nu au fost raportate persoane rănite, însă unele clădiri au suferit pagube. Autoritățile avertizează că activitatea seismică ar putea continua în regiune.

„Experţii subliniază că este posibil ca mişcările seismice şi replicile să continue în regiune”, a avertizat pe X preşedintele guvernului regional, Juan Manuel Moreno, îndemnând la „cea mai mare prudenţă”.

Granada se află într-una dintre zonele cu cea mai intensă activitate seismică din Peninsula Iberică. Bazinul orașului este traversat de mai multe falii active, iar cutremurele din regiune sunt de regulă superficiale. Potrivit Institutului Geografic Național al Spaniei, actuala serie seismică se produce la adâncimi mai mici de 10 kilometri.