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Trump spune că SUA nu negociază cu Iranul. Condițiile impuse de Teheran

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Trump spune că SUA nu negociază cu Iranul. Condițiile impuse de TeheranDonald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov
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Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Statele Unite nu poartă și nu au programate negocieri cu Iranul și a susținut că Strâmtoarea Ormuz este deschisă și funcțională. În același timp, Teheranul anunță că ruta maritimă va rămâne închisă până când Washingtonul va îndeplini condițiile acordului provizoriu încheiat în iunie.

Trump: „Nu au loc şi nici nu sunt programate discuţii”

Donald Trump a transmis, într-o postare publicată pe Truth Social, că nu există în prezent negocieri între Washington și Teheran.

„Nu au loc şi nici nu sunt programate discuţii sau negocieri cu Republica Islamică Iran. Blocada navală rămâne în vigoare şi produce efecte depline. Strâmtoarea Ormuz este deschisă şi funcţionează. Toate minele acvatice au fost îndepărtate sau detonate”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

Mesajul liderului de la Casa Albă contrastează cu poziția transmisă de partea iraniană în aceeași zi.

Teheranul pune condiții pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Mohammad Bagher Ghalibaf, principalul negociator iranian, a anunțat marți, într-o declarație difuzată de presa de stat, că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă până când Statele Unite vor respecta condițiile acordului provizoriu semnat cu Iranul în luna iunie.

Printre cerințele invocate de Teheran se numără ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene, eliminarea sancțiunilor petroliere, deblocarea activelor iraniene înghețate și oprirea amenințărilor și a operațiunilor militare pe toate fronturile.

Ghalibaf a reamintit aceste condiții în fața parlamentului iranian.

Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz / sursa foto: captură video

Kushner spunea că discuțiile sunt intense

Declarațiile lui Trump vin după ce Jared Kushner, ginerele președintelui american și trimis special, a vorbit luni despre existența unor contacte între cele două părți.

„Nu pot intra în detalii, dar voi spune că discuţiile dintre guvernul SUA şi diferite niveluri ale guvernului iranian sunt probabil mai intense decât au fost vreodată”, a declarat Kushner pentru Fox News.

Perspectivele privind negocierile de pace și reluarea traficului petrolier prin Strâmtoarea Ormuz s-au deteriorat însă luna trecută, pe fondul continuării conflictului început după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului la 28 februarie.

Iranul amenință cu o poziție militară „pe deplin ofensivă”

Un oficial iranian de rang înalt a declarat luni pentru Reuters că Teheranul este pregătit să adopte o poziție militară „pe deplin ofensivă”, după ce eforturile pentru negocierea unei încheieri definitive a războiului cu Statele Unite au ajuns în impas.

Întrebat luni de jurnaliști dacă SUA intenționează să prelungească acordul provizoriu încheiat în iunie, Donald Trump a răspuns negativ.

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