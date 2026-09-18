Liberalul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a declarat vineri că România are nevoie de un Guvern stabil și a transmis un mesaj conducerii PNL după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Tișe i-a cerut conducerii partidului să își recunoască greșelile și a susținut că parlamentarii liberali pe care conducerea PNL i-a „pedepsit politic” ar putea fi cei de al căror sprijin va avea nevoie pentru învestirea noului Guvern.

„Trădătorii de ieri vor deveni salvatorii de mâine”, a susținut Alin Tișe într-un mesaj transmis conducerii PNL după desemnarea lui Siegfried Mureșan de către președintele Nicușor Dan.

Tișe a afirmat că sunt puține șanse ca Guvernul pe care îl va propune Mureșan să treacă de Parlament, dar a precizat că, fiind vorba despre un premier desemnat din PNL, acesta „merită tot efortul”.

Alin Tișe a criticat conducerea actuală a PNL și a susținut în repetate rânduri Platforma Liberal-Conservatoare din interiorul partidului.

În mesajul transmis după desemnarea lui Siegfried Mureșan, liberalul a acuzat conducerea PNL că i-a etichetat și i-a „pedepsit politic” pe unii membri ai partidului, iar ulterior ar putea ajunge să le ceară sprijinul pentru formarea Guvernului.

„PNL, astăzi vă amintiți de stabilitate și de responsabilitate. Vă amintiți că țara are nevoie de un Guvern stabil. De țară. Pe bune!? De câte ori trebuie să se prăbușească lucrurile ca să vă amintiți ceea ce unii dintre noi spun de 100 de zile?”, a transmis Tișe.

El a susținut că membrii partidului pe care conducerea i-a îndepărtat politic ar putea fi căutați ulterior pentru voturile lor.

„Ați vorbit despre oameni. I-ați etichetat. I-ați împins la margine. I-ați pedepsit politic. Iar mâine, când veți avea nevoie de ei, îi veți căuta. «Trădătorii» de ieri vor deveni «salvatorii» de mâine”, a scris Tișe.

Alin Tișe a afirmat că, în opinia sa, conducerea PNL ar trebui să își recunoască greșelile și să le ceară sprijinul celor pe care i-a sancționat politic.

„Le veți spune că ați greșit? Că poate v-ați grăbit? Că poate i-ați judecat nedrept? Că poate ceea ce ați numit trădare a fost, de fapt, o viziune pe care n-ați avut răbdarea sau luciditatea să o înțelegeți?”, a transmis liberalul.

Tișe a făcut referire și la schimbarea pozițiilor politice față de PSD și AUR și a criticat ceea ce a descris drept o preocupare a conducerii PNL pentru obținerea voturilor necesare în Parlament.

„Veți umbla acum după ei disperați, ca să puneți iar mâna pe ciolan și le veți cere să voteze. Să susțină țara, Guvernul”, a afirmat el.

Liberalul a susținut că România nu poate fi condusă prin conflicte interne de partid și a criticat sancționarea celor care au exprimat opinii diferite de conducerea PNL.

„România nu poate fi condusă prin răzbunări interne, orgolii de partid și execuții politice, de un partid nereformat în care delictul de opinie duce la excluderi”, a transmis Tișe.

El a afirmat că termenii „responsabilitate”, „stabilitate”, „interes național” și „guvernare serioasă” nu aparțin unui partid, ci țării.

„România are nevoie de un Guvern stabil. O spun de 100 de zile asumat, de când președintele țării încerca să facă asta. Nu de o stabilitate declarată când vă convine. Nu de responsabilitate descoperită după 100 de zile. Nu de patriotism invocat când arde casa”, a spus Tișe.

Alin Tișe a cerut conducerii PNL să își recunoască public greșelile și să le ceară sprijinul celor pe care i-a criticat sau sancționat.

„Dacă ați greșit, aveți o singură obligație: recunoașteți față de români. Mergeți la cei pe care i-ați condamnat. Priviți-i în ochi. Și spuneți-le simplu: «am greșit»”, a transmis liberalul.

El a susținut că unii dintre cei numiți „trădători” ar fi putut anticipa problemele pe care conducerea partidului le-a înțeles ulterior.

„Poate că unii dintre cei pe care i-ați numit «trădători» au văzut înaintea voastră ceea ce astăzi începeți să înțelegeți. Poate că nu erau dușmanii partidului. Poate că erau doar oamenii care au avut curajul să spună ceea ce voi nu voiați să auziți”, a afirmat Tișe.

În final, acesta a susținut că stabilitatea politică trebuie să pornească de la asumarea greșelilor.

„PNL a băut cucuta propriilor decizii. (...) România nu mai are nevoie de răfuieli. (...) Șanse puține să treacă acest Guvern, dar fiind un prim-ministru desemnat și din PNL merită tot efortul”, a transmis Alin Tișe.