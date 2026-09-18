Jocul ielelor la Cotroceni

Decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru marchează un nou punct de inflexiune tensionat pe scena politică românească. Ignorarea completă a formațiunilor suveraniste în cadrul consultărilor oficiale este o eroare de calcul profundă, cu potențial neconstituțional și profund destabilizator.

Omiterea deliberată a unei fracțiuni semnificative din Parlament, votată de un segment deloc neglijabil al cetățenilor, nu face decât să justifice discursul victimizării și să adâncească prăpastia dintre clasa politică tradițională și un electorat tot mai frustrat. Într-o democrație funcțională, spiritul Constituției cere respectarea reprezentativității, iar ocolirea forțelor antisistem prin soluții de laborator riscă să transforme Cotroceniul într-un pol de polarizare maximă, în loc să fie un mediator al echilibrului.

În loc să ofere predictibilitate și o cale de ieșire din blocaje, această nominalizare polarizează și mai mult societatea și mută conflictul din Parlament în stradă și în instanțele de retorică radicală. Rămâne de văzut dacă Guvernul Mureșan va trece de votul de încredere, însă este cert că o criză politică profundă nu poate fi soluționată prin excludere și ignorare, ci prin înfruntarea democratică a realităților din Parlament.