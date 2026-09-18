Eșecurile Marii Britanii la Eurovision ajung în Parlament

Rezultatele slabe obținute de Marea Britanie la Eurovision vor fi analizate de Comisia pentru Digital, Cultură, Media și Sport din Parlamentul de la Londra, care pregătește în lunile următoare audieri privind modul în care BBC selectează artiștii și piesele trimise în concurs.

Parlamentarii vor să afle cum sunt luate deciziile care stabilesc cine reprezintă Regatul Unit la Eurovision, după mai mulți ani în care țara s-a aflat în partea de jos a clasamentului.

Reprezentanți ai BBC și specialiști din industria muzicală ar urma să fie chemați la audieri, iar comisia va primi probabil și puncte de vedere prezentate în scris.

În Marea Britanie, alegerea reprezentantului pentru Eurovision îi revine BBC. În anumite ediții, postul public a colaborat pentru selecție cu o casă de discuri sau cu o companie de management din industria muzicală.

Președinta comisiei, Caroline Dinenage, a explicat că parlamentarii vor să stabilească cine decide artistul trimis în concurs, care sunt criteriile folosite și în ce măsură rezultatele slabe sunt legate de piesele alese, de prestația reprezentanților sau de alți factori.

Rezultatele din ultimii ani arată diferența dintre performanțele actuale ale Marii Britanii la Eurovision și perioadele în care țara se afla constant printre concurenții cu rezultate bune. În ultimii 15 ani, Regatul Unit a reușit o singură dată să termine concursul mai sus de poziția a 15-a.

Excepția a fost ediția din 2022. Sam Ryder a reprezentat Marea Britanie cu piesa „Space Man” și a terminat pe poziția a doua, fiind depășit de Kalush Orchestra, reprezentanta Ucrainei. Rezultatele următoare au readus însă țara în partea inferioară a clasamentului.

În 2026, Look Mum No Computer, proiectul muzicianului Sam Battle, a terminat concursul pe ultimul loc cu „Eins, Zwei, Drei” și a obținut un singur punct. Mae Muller s-a clasat pe penultimul loc în 2023, iar James Newman a încheiat ediția din 2021 pe ultima poziție, fără să obțină vreun punct.

Seria rezultatelor slabe contrastează cu influența pe care industria muzicală britanică o are la nivel internațional și cu numărul mare de artiști din Regatul Unit care au succes în afara țării.

Eurovision 2027 va avea loc la Burgas, în Bulgaria, și va marca trei decenii de la ultima victorie obținută de Marea Britanie în concurs.

Katrina and the Waves au câștigat Eurovision în 1997 cu piesa „Love Shine A Light”, după ce au acumulat 227 de puncte. Aceasta rămâne cea mai recentă dintre cele cinci victorii britanice din istoria competiției. De-a lungul timpului, BBC a folosit și selecții televizate în care publicul putea contribui la alegerea artistului care urma să reprezinte Marea Britanie.

Ultima astfel de formulă a fost utilizată în 2019, prin emisiunea „Eurovision: You Decide”. Michael Rice a câștigat atunci selecția și a ajuns la Eurovision cu piesa „Bigger Than Us”. În finala organizată la Tel Aviv, reprezentantul britanic a terminat însă pe ultimul loc.

Audierea dedicată selecției britanice pentru Eurovision nu are încă o dată stabilită. Comisia a anunțat că subiectul va fi abordat în cadrul unei noi serii de sesiuni programate în lunile următoare. După analizarea informațiilor și a punctelor de vedere prezentate, parlamentarii ar putea publica un raport care să includă recomandări pentru BBC privind modul în care Marea Britanie își gestionează participarea la Eurovision.