Irlanda boicotează din nou Eurovision. Decizia luată pentru ediția din 2027

Televiziunea publică irlandeză RTÉ a anunțat joi că nu va participa și nu va difuza Eurovision 2027, concurs programat în Bulgaria, menținând astfel poziția adoptată și pentru ediția precedentă. Postul invocă participarea Israelului, pierderile de vieți omenești și situația umanitară din Fâșia Gaza.

Retragerea înseamnă că Irlanda nu va participa la Eurovision pentru al doilea an consecutiv. RTÉ a renunțat și la ediția din 2026, după confirmarea participării Israelului la concurs.

„RTE consideră că participarea Irlandei nu poate fi justificată, având în vedere pierderile de vieți omenești îngrozitoare și continue din Gaza, precum și criza umanitară de acolo, care continuă să pună în pericol viețile a numeroși civili”, se arată în comunicatul emis de postul public, citat de BBC.

Televiziunea publică irlandeză a invocat și problema accesului presei internaționale în teritoriu.

„Rămânem profund îngrijorați de refuzul continuu de a permite accesul independent al jurnaliștilor internaționali pe teritoriul palestinian”, a continuat RTE.

Irlanda a câștigat Eurovision de șapte ori și deține, împreună cu Suedia, recordul pentru cele mai multe victorii obținute în concurs.

Pentru ediția din 2027, postul olandez AVROTROS a anunțat, la rândul său, că nu va participa la concurs. Televiziunea a susținut că Eurovision nu mai poate fi considerat neutru în condițiile în care o țară participantă este implicată într-un conflict militar de amploare.

AVROTROS renunțase și la ediția din 2026 de la Viena, după ce Uniunea Europeană de Radio și Televiziune a confirmat participarea televiziunii publice israeliene KAN.

La boicotul ediției precedente s-au alăturat și Spania și Slovenia, alături de Irlanda și televiziunea olandeză.

Eurovision 2027 este programat să se desfășoare la Burgas, în Bulgaria, în luna mai, după victoria obținută de DARA la ediția din 2026. RTÉ indică faptul că marea finală este programată pentru 15 mai.

Israelul respinge acuzațiile de genocid și susține că acțiunile sale militare au fost declanșate ca răspuns la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise, iar alte 251 au fost răpite.

Operațiunile militare israeliene declanșate ulterior au provocat pierderi importante de vieți omenești în Fâșia Gaza. Datele raportate de Ministerul Sănătății din Gaza și preluate de structurile ONU indicau peste 73.000 de palestinieni morți până în vara anului 2026.