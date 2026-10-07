Serialul fenomen care revine pe Netflix după trei ani

Omar Sy revine pe Netflix pe 23 octombrie 2026 în rolul lui Assane Diop, personajul principal din „Lupin”. Filmările pentru sezonul 4 au atras însă atenția cu mult înainte de premieră, după ce actorul a fost surprins în centrul Parisului în timpul unei urmăriri spectaculoase, iar unele dintre scene au presupus inclusiv folosirea unui cal mecanic.

Filmările pentru partea a patra din „Lupin” au început în mai 2025, în regiunea pariziană. Câteva luni mai târziu, pe 20 și 21 august, trecătorii au putut vedea echipa de producție lucrând chiar pe străzile capitalei franceze.

Potrivit publicației franceze Le Parisien, filmările au dus și la restricții temporare de circulație în mai multe zone ale Parisului, inclusiv în arondismentele I, II și XVI.

Mai multe imagini realizate de trecători au ajuns atunci pe rețelele sociale. În unele dintre ele, Assane Diop, personajul interpretat de Omar Sy, apare călare, purtând haina și șapca devenite deja caracteristice personajului.

Scena a fost filmată în timp ce acesta era urmărit de mai mulți polițiști pe motociclete.

Secvențele spectaculoase au avut însă și câteva trucuri de producție. Pentru momentele în care personajul apare galopând prin Paris ar fi fost folosit un cascador, dublura lui Omar Sy.

Actorul a filmat la rândul său scene călare, însă imaginile surprinse de trecători arată că, în anumite cadre, acesta se afla pe un cal mecanic tractat de un vehicul. Soluția permite echipei să controleze mai ușor mișcarea și poziția actorului în timpul filmării.

Printre locurile în care au fost realizate secvențele se numără Place des Victoires și rue de l’Amiral-de-Coligny.

Partea a patra aduce o schimbare și pentru Omar Sy. Actorul nu se limitează la rolul principal, ci este implicat și în coordonarea creativă a producției.

Netflix îl menționează pe Omar Sy drept showrunner al serialului alături de Louis Leterrier. Producția este realizată de Gaumont în colaborare cu Carrousel Studios.

Noul sezon va avea opt episoade, toate urmând să fie disponibile pe Netflix începând cu 23 octombrie 2026. Acțiunea începe la patru ani după evenimentele din partea precedentă, cu Assane Diop încă în închisoare.

Planurile lui sunt date însă peste cap după ce cineva care folosește numele Lupin anunță o serie de jafuri simultane la mai multe muzee. Furturile au loc, iar probele par să îl indice chiar pe Assane drept autor. Pentru a-și demonstra nevinovăția și a descoperi cine îi folosește identitatea, acesta trebuie să revină la vechiul său rol.